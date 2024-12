Immobili confiscati alle mafie, il Comune pensa a un festival dedicato

Genova. Sono 68 gli immobili confiscati alla criminalità organizzata che a oggi sono nella disponibilità del Comune di Genova, 44 dei quali provengono dalla “confisca Canfarotta” del 2019, che fino a questo momento ha costituito l’acquisizione maggiore degli ultimi due anni.

L’aggiornamento arriva dal Comune di Genova, che ha fornito alcuni numeri sull’andamento delle acquisizioni. Dai due immobili del 2006 si è passati a sette nel 2007, e tra il 2015 e il 2017 sono diventati 10. Otto, invece, gli immobili trasferiti nel biennio 2022-2023. Gli immobili sono dislocati su tutto il territorio comunale, da Ponente a Levante, in particolar modo tra centro storico, Sampierdarena, San Teodoro, Sestri Ponente, Voltri, San Martino e Quarto.

“Quando parliamo di beni immobili confiscati alle mafie e della loro restituzione alla comunità non dobbiamo mai dimenticarci che dietro c’è un lavoro immenso – spiega l’assessore al Patrimonio Francesco Maresca – Abbiamo numeri importanti, che devono farci riflettere sia su quanto i fenomeni mafiosi siano infiltrati in ogni dove, ma che devono anche farci essere orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti. Siamo alla ricerca di un immobile da intitolare ai giudici Falcone e Borsellino, emblemi della lotta alla mafia e lavoriamo alla realizzazione di un festival dei beni confiscati. La nostra azione non si ferma”.

Lo stato dell’arte degli immobili sequestrati alle mafie

Allo stato attuale la stragrande maggioranza degli immobili sono stati assegnati agli enti del terzo settore (77%), mentre il 13% è a gestione diretta del Comune. L’11% è ancora non utilizzato. Si tratta principalmente di appartamenti di piccola metratura in palazzi del centro storico, spesso dislocati ai piani alti di edifici sprovvisti di ascensore e difficilmente accessibili. Rappresentano il 69% dei beni, mentre il 13% sono fondi commerciali o negozi, il 16% magazzini e il 2% ville.

Il Comune ha ricordato che una buona parte dei locali venivano utilizzati come piazze di spaccio o come case chiuse, e che al momento della confisca versavano in pessimo stato manutentivo, ingombri di generi mobili e altri materiali. La Regione ha partecipato al processo di valorizzazione, e molti immobili sono stati riqualificati per scopi abitativi: il 38% è stato destinato a progetti di social housing, il 15% a progetti legati al turismo, il 14% a progetti culturali, il 12% a progetti di lavoro e il restante 21% a progetti di altro tipo. I locali a piano strada sono utilizzati come luoghi per attività ricreative, o di botteghe volte a insegnare un mestiere o eseguire riparazioni.

Tra le attività svolte all’interno degli immobili, lo spazio concesso all’Associazione Gigi Ghirotti in via Canneto il Lungo, la ciclofficina in vico Rosa, e ancora l’escape room di vico dell’Umiltà. “Enigmalavita” è una escape room che racconta, attraverso un gioco interattivo in cui occorre raccogliere degli indizi, cosa sia la mafia in Liguria. Ad aprire questa attività è stato il Clan Scout Genova 13, nel 2018, un progetto che nasce dal sogno di Stefano, un giovane scout appassionato di giochi di logica venuto prematuramente a mancare: sono stati i suoi compagni di gruppo che hanno pensato di concretizzare quello che lui aveva immaginato. I locali e gli immobili confiscati vengono messi a disposizione tramite bandi pubblicati sull’albo pretorio del Comune.

“L’obiettivo per i prossimi anni- conclude l’assessore Maresca- è quello di dare agli immobili confiscati, oltre alla funzione sociale, anche una funzione culturale e artistica. Il prossimo step sarà quello di prevedere anche spazi da affidare ad associazioni, per mostre, artisti locali ed eventi culturali. Un segnale di città aperta e un percorso che dalla criminalità organizzata porti al sociale, poi all’arte e alla cultura”.