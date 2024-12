Il Presepe Ligure: dalle opere del Maragliano ai Macachi, una tradizione senza tempo

Genova. Quella notte del 24 dicembre 1223 a Greccio nel Lazio, con il permesso di Papa Onorio III, il primo presepe prese forma, dando inizio a una tradizione che avrebbe unito arte, fede e cultura popolare in un racconto universale. Il presepe non è solo una celebrazione religiosa: è uno specchio della vita, un teatro in miniatura dove i protagonisti della Natività si mescolano a figure ispirate alla vita di tutti i giorni. Ogni scena rappresenta il legame con la terra, la cultura e i valori della comunità che lo realizza.

Era proprio l’anno 1223 quando San Francesco d’Assisi, appena tornato dall’udienza con il sultano Malik-al-Kamil e dalla visita della grotta di Betlemme, ebbe un’idea semplice quanto rivoluzionaria: rievocare la Natività con una rappresentazione viva e concreta, capace di trasmettere la spiritualità attraverso la quotidianità. Giunse il XVI secolo e San Gaetano Thiene, pur essendo di origine veneta, divenne il padre del presepe napoletano. Fu lui infatti a diffondere l’usanza di costruire presepi nelle chiese e nelle case, introducendo l’idea di accostare la scena della Natività a episodi di vita quotidiana. Un secolo dopo, nel XVII secolo a Bologna, venne istituita la Fiera di Santa Lucia quale mercato annuale delle statuine prodotte dagli artigiani locali, che è ripetuta ogni anno, ancora oggi, dopo oltre due secoli. Anche Savona ha la medesima tradizione, alla fiera di Santa Lucia vengono venduti i Macachi e figurine classiche.

Tra le rappresentazioni più suggestive, il Presepe Genovese si distingue per la sua eleganza e antichità. Già nel XVII secolo, Genova vantava una Compagnia del Santo Presepio presso Santa Maria di Castello e abili artigiani, come Matteo Castellino, intagliavano figure lignee per chiese prestigiose. Nel Settecento, questa tradizione raggiunse l’apice, dando vita a una vera e propria scuola. I committenti – nobili, mercanti e clero – richiedevano figurine, non chiamiamole statuine, rifinite nei minimi dettagli con materiali pregiati come il legno, la ceramica e la carta decorata. Ogni pezzo era un’opera d’arte, destinata a prendere vita sotto una volta celeste.

Un elemento curioso che distingue il presepio ligure è la figurina del mendicante. Spesso zoppo o sguercio, chiede l’elemosina con il cappello in mano, puntando verso un punto preciso: la cassetta delle offerte, posizionata al centro della scena. Un simbolo che riflette con ironia l’ingegno pratico dei liguri, capaci di far convivere devozione e pragmatismo.

La storia del presepe non è stata priva di ostacoli. Durante il dominio napoleonico, il laicismo mise al bando queste rappresentazioni. Fu però dalle ceneri di questo divieto che la tradizione rinacque. Ad Albisola e Savona, le donne del popolo trasformarono gli scarti delle fabbriche di stoviglie in statuine. Nascevano così i “macachi”, figurine semplici, con tratti essenziali e vivaci, realizzate da donne prive di formazione artistica. I ceramisti le deridevano per la loro semplicità, ma queste opere erano cariche di umanità e originalità. I macachi rappresentavano pastori, fornai, fruttivendoli e personaggi quotidiani, accanto ai protagonisti della Natività.

Come ebbi la fortuna e l’onore di farmi raccontare dal grande Nanni Basso, ogni figurina racconta una storia. Nel presepe ligure troviamo Gelindo e Gelinda, i primi pastori a portare doni al Bambinello, o “U zeun” e sua moglie, avvolti nei cappotti per il freddo. Accanto a loro, figure come Matteo, che suona il piffero, e i Re Magi, la cui comparsa è breve ma intensa: arrivano il 6 gennaio e già il 7 il presepe si disfa.

Questa tradizione, radicata nella vita quotidiana e nei mestieri del borgo, sopravvive ancora oggi perché il presepe non è solo una tradizione natalizia: è un racconto senza tempo, che unisce generazioni e valorizza le radici culturali di ogni comunità. In questo periodo, chiese, città e famiglie fanno a gara per realizzare la rappresentazione più suggestiva.

Un aspetto che merita particolare attenzione è che in Liguria il presepe viene spesso chiamato presepio. Questo termine, sebbene in molte altre regioni italiane si utilizzi “presepe”, si radica nel dialetto ligure e nella tradizione popolare locale, a testimonianza della forte identità culturale che caratterizza questa terra.

E voi, avete un presepe del cuore? Condividetelo con noi e partecipate a questo grande racconto collettivo.

