Il grido d’allarme del Tribunale dei minori di Genova: “Impennano reati e necessità di interventi ma gli organici sono al collasso”

Genova. E’ un vero e proprio grido di allarme quello lanciato oggi dalla presidente facente funzioni del tribunale dei minori di Genova Daniela Verrina insieme alla procuratrice presso il tribunale per i minorenni Tiziana Paolillo che gestiscono uno settori più complessi e delicati di tutto il sistema giustizia quello dei minorenni appunto. Minori che sono autori di piccoli o gravi reati o vittime di violenza, molto spesso in ambito famigliare, che non hanno famiglia e necessitano di averne una o che da quella famiglia devono essere allontanati e che necessitano di scelte insieme ben ponderate ma in tempi rapidi. Con loro a chiedere attenzione a un servizio fondamentale per la giustizia e la collettività c’era Domenico Pellegrini presidente dell’Anm della Liguria e presidente del settore famiglia del Tribunale di Genova.

E negli ultimi anni, i carichi di lavoro sono aumentati notevolmente. I numeri possono rendere meglio l’idea. Il tribunale per i minorenni di Genova ha competenza distrettuale, ciò significa che ha un ‘bacino’ di potenziali utenti pari a 253mila under18, residenti da Ventimiglia a Massa Carrara a cui si aggiungono i minori stranieri. Per questi ultimo le procedure di tutela sono passate dalle 108 del 2018, alle 1133 del 2022; ad oggi risultano pendenti circa 600 tutele.

Aumentano rapine e violenze sessuali anche tra gli under 18

E lo stesso accade nel settore penale dove i reati sono in aumento: lesioni, percosse, rapine, ma anche codici rossi. “Dopo il Covid abbiamo avuto un aumento significativo di reati commessi dai minori – spiega Tiziana Paolillo – sono soprattutto rapine e reati legati alla droga, ma anche tantissimi codici rossi, maltrattamenti, lesioni e percosse (+21%). Non solo. Nel 2024 sono aumentati, rispetto al 2023, i minorenni di età inferiore ai quattordici indagati: sono stati 313 contro i 192 del 2023 (aumento del +63%). “Ad oggi le iscrizioni sono intorno ai 1800 procedimenti penali a noti – aggiunge – mentre nel 2013 erano 1300”. Noi in Procura siamo 4 magistrati come fissato dall’organico del Ministero ma siamo sempre gli stessi dovendo gestire numeri sempre più alti mentre il personale amministrativo con una carenza di organico pari al 30%”.

Manca oltre la metà del personale necessario

Per quanto riguarda i giudici invece la situazione è già nettamente più grave: a Genova dovrebbero essere sei più il presidente (7 in tutto) oggi sono 5 (tra cui la stessa Verrina che ricopre anche il ruolo di presidente facente e a metà ottobre per altri due giudici è stato deliberato il trasferimento: “Se dovessero andare via senza essere sostituiti avremmo una scopertura di organico del 55%” ha spiegato Verrina. A questo si aggiungono le complicazioni portate dalla riforma Cartabia che impedisce ai giudici onorari “di svolgere la maggior parte delle udienze e a breve, se andrà in porto l’ultimo step della riforma anche di poter sentire i minori”. “La riforma è stata un grave danno perché i giudici onorari sono spesso psichiatri, psicologi, assistenti sociali altamente specializzati che in passato sono stati fondamentali e ora vengono ridotti a un ruolo sempre più marginale” ha aggiunto Verrina. La situazione del personale amministrativo non è migliore: “anche in questo caso abbiamo una scopertura del 55% con buona parte del personale vicino alla pensione. E non c’è la fila a lavorare in tribunale visto che “a pari profilo professionale ci sono settori della pubblica amministrazione che consentono di avere uno stipendio più alto anche di 300-400 euro” spiega Verrina.

Per cercare di tamponare l’emorragia il tribunale ricorre ad alcune convenzioni con il territorio: “una con il Comune di Genova, che prevede il distacco di personale della polizia locale e abbiamo un funzionario distaccato dall’Uepe”, ma la situazione è molto grave come denunciano ancora una volta i numeri

Udienze fissate a due o tre anni dai fatti

Il settore che più preoccupa è quello dell’udienza preliminare che per i minorenni è il vero cuore del processo: “E’ lì che vengono prese le decisioni più importanti che per essere efficaci rispetto a un giovane di 15-16 anni, devono essere rapide. Occorre che il ragazzo che commesso un reato possa rendersi conto che l’azione che ha compiuto ha una conseguenza, se ci ritroviamo come accade a fissare oggi udienze per reati del 2022 o del 2021 la funzione educativa del nostro lavoro perché completamente seso”.

Sullo sfondo la nuova riforma che già prorogata, dovrebbe portare a creare tra un anno il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, assegnando al tribunale dei minori quindi anche tutte le competenze civili del tribunale di Genova sulla famiglia, da separazioni e divorzi, alle amministrazioni di sostegno. “E’ molto probabile che a ottobre arrivi una nuova proroga – ha spiegato Pellegrini – visto che non è stata definita l’organizzazione e le piante organiche ma a quella riforma il tribunale per i minori rischia di non arrivarci”.