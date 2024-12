Il Genoa saluta il 2024 vincendo. Vieira stregato dai tifosi: “Passione e amore, sembrava di essere in casa”

Genoa batte Empoli 2 a 1. I rossoblù hanno ottenuto la seconda vittoria della gestione Vieira dopo quella contro l’Udinese. Due successi a cui aggiungere i tre pareggi e la sola sconfitta contro il Napoli. Un buon ruolino di marcia per un Grifone che sale a quota 19 punti a una giornata dal termine del girone di andata.

Ai microfoni di Radio Nostalgia, Vieira si è concentrato sul ruolo di Thorsby. Mezzala da schieramento iniziale ma spesso e volentieri vicino a Pinamonti per pressare alto: “Gli piace essere sempre in movimento – commenta il tecnico -. Gli piace andare a mettere pressione sui difensori ed è un giocatore che corre sempre. È importante per noi per come gioca. Ci porta qualità. Ha fatto benissimo come il resto della squadra”.

Guai ad abbassare la guardia: “Siamo ancora parte del gruppo delle squadre che lottano per restare in Serie A. Dobbiamo essere uniti per mantenere la categoria. C’erano quattromila persone qui a sostenerci, vuol dire che siamo tutti insieme una squadra. Bisogna continuare a lavorare come nell’ultima settimana ma la strada è ancora lunga“.

Il rigore fischiato all’Empoli ha avuto bisogno dell’on-field review per essere assegnato. Ma Vieira non torna sull’episodio allargando lo sguardo alle dinamiche di gioco: “Ero arrabbiato con la squadra per come abbiamo perso la palla. Ci siamo messi in difficoltà da soli. Non ho chiesto nulla all’arbitro”.

Per conservare il risultato, è entrato il classe 2001 Patrizio Masini: “Ha poca esperienza in Serie A ma ha un grande cuore quando gioca. Si sacrifica per la squadra. I giocatori così sono importantissimi per il gruppo. Deve continuare a crescere e per crescere ha bisogno di giocare. Sono felice come per tutti quelli che sono entrati”.

Vitinha in crescita: “Conosciamo tutti le sue qualità. È stato infortunato per due mesi. Ci vuole tempo perché raggiunga il suo livello. È in crescita come tutta la squadra”.

Elogio al pubblico rossoblù: “Anche chi è in panchina deve rendersi conto di essere importante. La tifoseria mi ha sorpreso perché c’è una passione, c’è un amore per la squadra che sembrava di essere in casa. La passione dietro alla squadra è importante per i giocatori. Questa società merita di rimanere in Serie A”.

Non era facile entrare in uno spogliatoio che nutriva grande stima per Alberto Gilardino: “Ho trovato una squadra con tanta voglia di rimanere in Serie A, giocatori con la mentalità aperta. Abbiamo fatto dei cambiamenti che è stato facile comunicare ai giocatori visto che erano aperti verso un altro modo di lavorare. Siamo tutti importanti, vogliamo rimanere in Serie A”.