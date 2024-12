Il Genoa pareggia contro il Milan, Vieira: “L’unità di squadra ci ha permesso di non prendere gol. Ora dobbiamo creare di più”

Milano. Non può che essere “compattezza” la parola che il Genoa porta con sé dopo la sfida contro il Milan. Lo 0-0 di San Siro è un risultato di prestigio. Non solo perché il Grifone ha due punti di vantaggio sulla zona retrocessione e ha portato a casa il sesto risultato utile consecutivo, ma perché ha messo in campo valori importanti. Su un campo difficile, il Genoa ha saputo rimboccarsi le maniche e mostrare il lato combattivo del proprio carattere.

Una visione del match che ha trovato d’accordo anche il tecnico rossoblù Patrick Vieira, intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita. “Venire a San Siro è sempre difficile – commenta Vieira -. Abbiamo fatto una bella partita. Dovevamo fare meglio in fase offensiva, ma oggi la cosa importante era difendere tutti insieme“.

Ovviamente il Milan ha avuto le occasioni più importanti (alcune clamorose, come la traversa di Morata), ma il Genoa ha saputo resistere, mettendo al primo posto il bene del collettivo. “Abbiamo avuto dei momenti difficili – continua il mister -, ma l’unità della squadra ci ha permesso di non prendere gol. Thorsby, come tutti, ha fatto sacrifici. Sono molto molto felice perché abbiamo fatto una partita di squadra portando a casa un punto. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto vedere“.

Ora, dopo un risultato positivo in trasferta, il Genoa deve cercare di ottenere la prima vittoria di questo campionato a Marassi. Sabato prossimo al Ferraris arriverà il Napoli e vedremo se arriveranno i primi tre punti casalinghi della stagione. “Siamo – dichiara il tecnico – un po’ più tranquilli fuori casa, ma è importante vincere anche in casa. Siamo cresciuti, siamo messi bene tatticamente e i giocatori giocano con personalità. Il prossimo step sarà creare di più e segnare più gol“.