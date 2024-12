Il Genoa lancia un corso base per allenatori che si concluderà con una selezione per tirocinio

Genova. Il Genoa lancia un corso base per allenatori, un unicum nella sua storia, che fa seguito al battesimo, da parte del responsabile delle nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi, nel recente incontro al Teatro di Portofino. C’è la possibilità di estendere l’esperienza fino a un tirocinio nei quadri delle leve 25/26.

Il responsabile del settore giovanile Enrico Ascheri e il responsabile tecnico Stefano Ghisleni, con il contributo dello storico pool di professori, allenatori, preparatori, istruttori in forza alle rappresentative del vivaio, hanno messo a punto un programma didattico multiforme, articolato su tredici appuntamenti che coprono i fondamenti pregnanti della professione. Area metodologica e motoria, tecnica e psicologica, scouting e management, nutrizione e comunicazione, femminile e portieri. Le materie sono molteplici e, il livello dei relatori, in grado di alzare il coperchio su aspetti meno appariscenti a occhi non totalmente allenati.

Masterclass Genoa prende il via nell’ultima decade di gennaio e avrà come sede iniziale, in orario 20-22 con cadenza settimanale, il museo al Porto Antico. Il costo del corso, della durata di due mesi e mezzo, è di 190 euro in presenza con modalità d’iscrizione, esclusivamente online, sul format apposito. Alla fine viene rilasciato un attestato di partecipazione e, dagli esiti del project work, con prova scritta e orale, deriverà la selezione dei tirocinanti.