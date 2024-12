Il convegno dell’Ordine degli psicologi: “Nuove prospettive per la professione psicologica”

Genova. L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria, in collaborazione con l’Asl 3 Genovese, organizza un convegno sulle “Nuove prospettive per la professione psicologica”, in programma giovedì 5 dicembre dalle 8:30 alle 13:30 presso l’aula Formazione dell’Asl 3 in via Giovanni Maggio 6, a Genova.

«L’evento rappresenta un momento cruciale per la comunità professionale psicologica ligure, chiamata a confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità che stanno ridefinendo il ruolo dello psicologo all’interno dei contesti sanitari, sociali e territoriali – spiega la presidente dell’Ordine, Mara Donatella Fiaschi –. Abbiamo previsto un focus sulle recenti innovazioni normative e sui cambiamenti di scenario a livello regionale e nazionale, cercando di offrire una visione strategica sul futuro della professione e promuovendo il dialogo tra istituzioni, professionisti e altri stakeholder».

«Nel loro ruolo di figura essenziale per lo stretto rapporto con i pazienti e le loro famiglie, i medici di medicina generale riconoscono nella figura dello psicologo di base un importante alleato con cui affrontare il crescente stato di disagio e di instabilità emotiva diffusosi dopo la pandemia – spiega Andrea Carraro, segretario Fimg Genova –. Entrambi, infatti, condividiamo l’impegno a fornire un primo contatto ai crescenti bisogni manifestati dai cittadini. Una prima risposta che sarà possibile solo grazie ad un progetto concreto di cooperazione e di interscambio delle informazioni dei pazienti presi in carico».

I lavori saranno introdotti da David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, per poi articolarsi in quattro sessioni, la prima delle quali volta a presentare la legge regionale numero 20 del 2023 che ha istituito il servizio di psicologia territoriale o di base, un modello innovativo per una presa in carico bio-psico-sociale integrata, capace di rispondere tempestivamente al disagio psicologico, che attende di essere applicata dalla stessa Regione.

Saranno poi illustrate le opportunità nei servizi sociali, con un’analisi del Piano sociale ligure integrato alla cui stesura ha contribuito attivamente lo stesso Ordine degli Psicologi, e della legge 268/2024 che prevede il potenziamento delle équipe multidisciplinari negli ambiti territoriali sociali, strumenti normativi che mirano a rafforzare il ruolo della professione psicologica all’interno dei servizi sociali, attualmente sottodimensionati, rispondendo alle crescenti esigenze delle fasce più fragili della popolazione.

Si parlerà anche della legge sull’equo compenso, importante passo avanti nella tutela della dignità degli psicologi e in particolare di quanti lavorano in regime di partita Iva, e dei diversi contratti nazionali vigenti all’interno della professione psicologica nel Sistema sanitario nazionale, per stimolare una riflessione sui diritti e sulle responsabilità all’interno delle istituzioni pubbliche. Un’ultima parte della giornata sarà dedicato alla necessità di strutturare e formalizzare una Rete psicologica regionale per ottimizzare le risorse professionali e favorire una distribuzione equa delle competenze psicologiche all’interno del Servizio sanitario regionale, colmando le attuali carenze e garantendo una governance efficiente.

Di seguito il programma della giornata:

ore 8:30-9:15 – registrazione dei partecipanti e saluti delle autorità.

ore 9:15-9:45 – Nuovi orizzonti e sfide per la professione psicologica

David Lazzari, presidente Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.

ore 9:45-19:15 – Il servizio di psicologia del territorio/assistenza primaria e lo psicologo nelle équipe multidisciplinari degli Ats

Mara Donatella Fiaschi, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria.

ore 10:15-10:45 – Il profilo giuridico e le competenze dello psicologo sociale

Maria Antonietta Gulino, coordinatrice del gruppo di lavoro di psicologia sociale e welfare e presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana.

ore 10:45-11:30 – La sinergia tra medico di medicina generale e psicologo: la co-costruzione del servizio di psicologia del territorio/assistenza primaria della Liguria

Andrea Carraro, segretario provinciale Federazione Italiana Medici Medicina Generale;

Nicoletta Conio, responsabile ssd psicologia dell’Asl 2;

Claretta Femia, consigliera dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria;

Mara Donatella Fiaschi, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria;

Eleonora Lusetti, responsabile ssd psicologia dell’Asl 3;

Luca Pestarino, medico di medicina generale del Distretto 10 Asl 3;

Gianluca Russo, medico di medicina generale del Distretto 9 Asl 3.

ore 11:30-12:00 – pausa caffè.

ore 12-12:30 – I contratti nazionali della professione psicologica e la legge sull’equo compenso

Ivan Iacob, segretario generale Associazione Unitaria Psicologi Italiani.

ore 12:30-13 – valutazione e apprendimento

L’evento è gratuito e dà diritto a 4 crediti formativi per gli psicologi. Iscrizioni fino ad esaurimento posti.