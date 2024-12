IC Lagaccio, l’assessora Ferro chiude le porte: “Non ci sono margini per una revisione del piano”

Genova. Nessuna revisione del piano di dimensionamento scolastico approvato a settembre in Consiglio regionale, documento che prevede – tra le altre novità – la soppressione dell’istituto comprensivo Lagaccio e l’accorpamento dei suoi plessi sotto altri istituti. A chiudere le porte è stata oggi l’assessora alla Scuola Simona Ferro, rispondendo all’interrogazione di Simone D’Angelo (Pd) in consiglio regionale.

“Siamo sempre aperti al dialogo e lo saremo anche in futuro, ma questo piano è stato approvato due mesi fa e al momento non ci sono i margini per una eventuale revisione, anche in ragione dell’imminente avvio delle iscrizioni previsto per il prossimo 8 gennaio – ha spiegato Ferro in aula -. Ad ogni modo tengo a precisare come parlare di smembramento sia irresponsabile, perché crea inutili preoccupazioni tra le famiglie: i ragazzi restano nei loro plessi e non vengono spostati”.

Solo due settimane fa – quando Marco Bucci era ancora formalmente sindaco di Genova, oltre che presidente della Liguria -. era stata votata all’unanimità in consiglio comunale la mozione presentata dal Pd per sollecitare il Comune – d’intesa con Regione, Città metropolitana e direzione scolastica regionale – a “non procedere con lo smembramento dell’istituto comprensivo Lagaccio come previsto dal piano di dimensionamento scolastico”.

Secondo il nuovo piano, redatto sulla base di un documento redatto dalla Città metropolitana e inviato alla Regione, l’istituto Lagaccio verrà spezzettato in tre: le scuole Fumagalli e Dieci Dicembre saranno accorpate all’istituto comprensivo Oregina; la Duca degli Abruzzi e l’asilo Birulò passeranno sotto l’istituto comprensivo San Teodoro; le scuole Lagaccio, Don Acciai e Mazza di via Napoli saranno aggregate all’istituto San Francesco da Paola. Contro la decisione si erano schierati nelle scorse settimane docenti e famiglie. In passato, peraltro, lo stesso consiglio d’istituto si era espresso sull’ipotesi dello smembramento in maniera contraria, cosa ribadita di recente anche con una lettera della vicepreside al provveditorato.

Un provvedimento “che abbatte la sua mannaia su un territorio già fragile, come quello di Oregina e Lagaccio – attacca D’Angelo -. Nessuna garanzia per la continuità didattica, nessuna volontà di investire sull’istruzione per rilanciare un territorio dai dati sociali che dovrebbero richiamare maggiore attenzione, e che invece trovano l’indifferenza di chi sarebbe chiamato a governare la Regione e ad amministrare il Comune”.

“A lasciare amarezza e rabbia – prosegue il consigliere dem – è vedere che dove si procede a smantellare il sistema scolastico, ci si prepara a ospitare cantieri per i maxi-piloni della funivia. Più che la cartolina della Genova Meravigliosa, così come l’avevano definita l’allora sindaco Bucci e il suo delfino Piciocchi, è il manifesto più evidente di una Genova profondamente ingiusta e classista. Sarà forse stata un’amnesia nel tragitto tra via Garibaldi e via Fieschi a far dimenticare le sue promesse da sindaco, altrimenti non si giustificherebbe la situazione grottesca in cui a smentire il sindaco Bucci questa volta sia il presidente Bucci stesso“.

“Adesso andranno assolutamente scongiurate soluzioni penalizzanti, come la possibile chiusura di plessi, e danni alla continuità didattica, soprattutto per i più fragili. Incalzeremo questa giunta per avere risposte e tutelare l’istruzione pubblica, al fianco delle cittadine e dei cittadini che non intendono rassegnarsi”, conclude D’Angelo.