Gru crollata sulla rsa, Natale in bilico per gli anziani sfollati: tempi incerti anche per la riapertura della strada

Genova. Si annuncia un Natale precario e spiazzante per gli anziani ospiti della rsa La Camaldolina di via Chiodo, tra Castelletto e il Righi. Nei giorni scorsi il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi ha firmato un’ordinanza che conferma la chiusura disposta nella serata del 27 novembre, quando una gigantesca gru del cantiere antistante la struttura ha ceduto ed è crollata abbattendosi sul tetto e bloccando l’accesso e la viabilità.

L’ordinanza conferma anche il divieto di accesso all’edificio al civico 34 e non fornisce tempi sulla riapertura. I 93 ospiti, alcuni affetti da gravi patologie, che erano stati trasferiti d’urgenza quella notte in altre strutture, o tornati a casa dalle famiglie in condizioni di poterli accogliere, restano dunque in bilico: non possono rientrare nella rsa sino a quando ciò che resta della gru da 24 metri non verrà rimosso e la struttura messa in sicurezza.

Impossibile a oggi avere una data precisa: tutto dipende dai tempi giudiziari. Gli accertamenti sul crollo sono stati affidati allo Psal, il nucleo ispettorato sicurezza sul lavoro di Asl 3, e l’indagine è coordinata dal procuratore Francesco Pinto e dal sostituto Giuseppe Longo, che hanno già disposto una perizia. Una volta ottenuto il via libera dalla procura la gru potrà essere rimossa e il tetto e le mura potranno essere analizzati per confermarne la stabilità. Solo a quel punto sarà possibile riaprire la struttura agli ospiti.

Viabilità interrotta sino a data da destinarsi

Ai tempi di rimozione della gru sono legati anche quelli del ripristino della viabilità. A oggi la strada è chiusa nel tratto antistante la rsa, bloccando il collegamento tra via del Castellaccio e San Simone. Un’interruzione di poche decine di metri che taglia però a metà via Chiodo, con conseguenti disagi per chi abita in zona ed è costretto a strade alternative, più lunghe, per raggiungere la propria abitazione.

La procura intanto prosegue con gli accertamenti sulle ragioni del crollo. Dai primi rilievi sembra che la gru abbia ceduto perché si sarebbe spezzata la torre metallica che sta alla base della struttura, il che apre la strada a ipotesi relative alla manutenzione.

La violazione di per sé comporterebbe una contravvenzione per l’azienda proprietaria della gru (la Galli), ma alla luce di quanto avvenuto e della tragedia sfiorata è praticamente certo che l’inchiesta si allargherà e potrebbe coinvolgere, oltre all’azienda proprietaria, anche la ditta che ha montato la gru e i responsabili della Filva, l’azienda che la utilizza nel cantiere per la costruzione di un complesso di villette di lusso. Attualmente una sola parte del cantiere è stata posta sotto sequestro.