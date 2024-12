Spunta il Grinch sulle serrande dell’ex edicola di via Turati: “Un po’ come i genovesi: scontroso, ma col cuore grande”

Genova. Il chiosco di via Turati rimasto “orfano” dell’edicola rivive per le feste natalizie grazie all’arte di Alessandro Piano, broker genovese del cacao diventato famoso per i suoi Alter Ego, omini di resina con cui riproduce gli iconici giochi degli anni Ottanta, e dello street artist Web3.

A Piano, classe 1979 e una parentela con il celebre architetto, la scorsa estate il Comune aveva affidato il compito di far rivivere l’ex edicola. Andrea Castagnino, in arte Web3, artista del collettivo Pop Corner Art fondato dallo stesso Piano nel 2022, ha quindi disegnato un Grinch gigante colto in due diverse espressioni: sulle saracinesche del chiosco compare adesso il personaggio dalla pelle verde e l’aria imbronciata creato dal Dr. Seuss, che tenta di rubare il Natale e finisce per rimanere vittima della sua magia.

Un’opera che non può che attirare l’attenzione in questi giorni frenetici in cui le vie del centro città sono percorse da centinaia di persone a caccia di regali di Natale. Alessandro Piano, all’inaugurazione dell’ex edicola restituita a nuova vita, aveva promesso che “sarà un punto di riferimento per l’arte genovese e ligure, trasformato in un angolo dove proporre arte contemporanea e dare la meritata visibilità anche agli esponenti della street art”.

Da qui la scelta di affidare a Web3 il compito di trasformare l’ex edicola. È il secondo artista che realizza un’opera sulle saracinesche del Pop Corner di via Turati. Il primo è stato Jo-Shen2, già autore della serranda del corner-laboratorio via Granello, un’altra edicola in disuso cui ho dato una seconda vita. Il disegno di Jo-Shen2 è rimasto sei mesi sulla serranda del chiosco di via Turati. Il Grinch resterà per altri sei mesi per lasciare, poi, spazio a un altro artista perché l’idea è cambiare autore e soggetto dopo questo arco di tempo per dare visibilità ai talenti di questo filone artistico”.

“Ho voluto disegnare il Grinch perché, a mio parere, è uno dei personaggi che più può rappresentare il carattere dei genovesi – ha spiegato Web3 – che al primo impatto sembrano arrabbiate, scontrose, diffidenti e poco accoglienti ma, in realtà, nascondono al loro interno un cuore grande”.