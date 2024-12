Dal granchio blu ai “natalini”, la tavola delle feste dei genovesi tra tradizione e innovazione

Genova. Orate, branzini, ricciole, ma anche gamberi rossi e il famigerato granchio blu: sui banchi delle pescherie genovesi, in questi giorni di pranzi e cenoni natalizi, campeggiano prodotti della tradizione e “new entry”, a dimostrazione di come anche le specie invasive siano ormai entrate a far parte dei menù delle feste tramutandosi in ingredienti innovativi. A costi spesso inferiori rispetto alle specie autoctone, che proprio a causa della loro presenza finiscono per essere decimate e costare di più.

In questo Natale 2024, secondo le stime di Coldiretti, le famiglie italiane spenderanno circa 108 euro per il pranzo di Natale, e la stragrande maggioranza – l’88%- lo consumerà in casa propria o di parenti e amici. Natale con i tuoi, insomma, possibilmente a casa, cucinando piatti della tradizione. Che in Liguria sono principalmente a base di carne, con qualche eccezione per gli antipasti (come l’immancabile cappon magro), affondando le radici in un passato lontano ma ancora attualissimo di generazione in generazione.

“C’è una poesia di Nicolò Bacigalupo che s’intitola ‘Tondo di Natale’, e che descrive magnificamente ciò che va portato in tavola – spiega Franco Bampi, studioso di cultura ligure e presidente di A Compagna – la prima cosa che contraddistingue il pranzo di Natale sono i maccheroncini in brodo, i ‘Natalini’, una pasta lunga forata fatta in un brodo di tre carni, manzo, maiale, solitamente luganega, e cappone. Poi non possono mancare le radici in insalata, quelle di Chiavari, che sono più dolci e tolgono un po’ il ‘grasso’ delle portate. E ovviamente il pandolce, che Bacigalupo dice debba essere ‘di forme mastondontiche’. Bisogna mettervi sopra un rametto d’alloro, e chi lo taglia con il coltello si rivolge agli altri chiedendo ‘l’insemmu?’”.

Sulle tavole della tradizione genovese dunque via libera a selvaggina, carne bianca e arrosti, ma anche l’aragosta, che per il poeta Bacigalupo “al giorno d’oggi non si stia a lesinare, esserci ci deve essere, non importa che sia cotta già morta, per quelli che non lo sanno”. E alla tradizione, come detto, si aggiunge l’innovazione: a Genova il granchio blu è già diventato street food, fritto, offerto e apprezzato, e nelle pescherie per questo Natale è comparso tra i pesci tipici dei nostri mari a prezzi calmierati.

In generale, il budget di quest’anno – sempre secondo le stime Coldiretti – è infatti in leggera diminuzione rispetto al 2023 (-6%), e il 30% delle famiglie prevede di spendere tra i 50 e i 100 euro, mentre il 23% si sping fineo a 150 euro, l’11% a 200 euro e il 4% arriva a 300 euro. Solo il 10% mantiene i costi sotto i 30 euro, il 13% tra i 30 e i 50 euro, mentre un 5% preferisce non fornire una risposta. Al Nord Ovest, in particolare, il budget medio si ferma sotto i 100 euro.