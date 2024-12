Sabato i funerali di Giuseppe Gemelli, il genovese morto in un incidente stradale a Las Vegas

Genova. Si terranno sabato 7 dicembre alle ore 11.30 presso la chiesa di Santa Categina i funerali di Giuseppe Gemelli, il genovese morto lo scorso 28 ottobre in un incidente stradale a Las Vegas mentre era alla guida del suo scooter.

Dopo un mese dal tragico fatto, quindi, gli amici e i parenti potranno dare l’ultimo saluto al 45enne originario di Oregina, da diversi anni trasferitosi negli Stati Uniti, dove aveva lavorato nella ristorazione.

Giuseppe Gemelli era diventato noto per via della sua impresa ciclistica: per beneficenza aveva percorso in bicicletta 28mila chilometri dalla Alaska alla Terra del Fuoco.