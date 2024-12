Giunte comunali nei quartieri, tappa a San Teodoro: incontro con le associazioni e sopralluoghi sul territorio

Genova. Oggi l’iniziativa “Quartieri in giunta”, ossia la serie di giunte comunali itineranti lanciate dal vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, si è svolta a San Teodoro nel municipio Centro Ovest. “È stata una giornata di ascolto e di confronto molto costruttivo con la giunta del municipio Centro Ovest, rappresentanti dei Comitati, delle Associazioni, del volontariato del territorio, una fitta rete associativa che ringrazio per le idee e contributi significativi per migliorare alcune situazioni e rendere sempre migliore la vita in questo quartiere” ha dichiarato Piciocchi al termine degli incontri.

Questa mattina, dopo la seduta di giunta comunale per l’approvazione dei provvedimenti, alla presenza del presidente Michele Colnaghi, della vicepresidente Stefania Mazzucchelli, e degli assessori municipali Marta Pastanella e Luciano Cavazzon, si è svolto l’incontro aperto ai rappresentanti del territorio con cui sono emersi i temi dell’edilizia scolastica, delle aree verdi, dei presidi sociosanitari, delle emissioni delle navi in porto, del trasporto pubblico locale, ma anche della cultura, dalle biblioteche alla valorizzazione del patrimonio storico presente nella delegazione. A seguire sono stati effettuati sopralluoghi in alcune scuole del quartiere, nella sede del Ceis di via Asilo Garbarino, alla cremagliera di Granarolo, in via Lugo.

Piciocchi, insieme al presidente del municipio Colnaghi, ha effettuato un sopralluogo in via Forlì per visionare l’area tra villa Rosazza e villa Giuseppina, ha visitato la sede della Misericordia nella villa Giuseppina, che ospita la stanza dove risiedette Mazzini.

Infine, dopo la visita al cantiere dell’immobile in via Dino Col, interessato da un progetto delle politiche sociali del Pnrr, il facente funzioni sindaco Piciocchi, gli assessori al Commercio Paola Bordilli, ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari, alla Mobilità e Sicurezza Sergio Gambino e il presidente Colnaghi hanno incontrato i rappresentati del Civ Fronte del Porto nel mercato Di Negro, a cui è stato illustrato il progetto di risistemazione dell’area esterna per la sosta.

Nelle prossime settimane sono previste le sedute di “Quartieri in giunta” a Cornigliano e Bavari. Predisposto il calendario delle prossime giunte nei quartieri genovesi, associazioni e stakeholders del territorio interessato potranno rivolgersi al Municipio di competenza per partecipare alla giunta o mettere a disposizione la propria sede per ospitare un incontro con uno o più assessori.