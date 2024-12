Giunta comunale al Cep, Piciocchi: “Qui per raccogliere proposte e fare il punto sugli interventi”

Genova. “Oggi siamo partiti dalle alture di Pra’, dal quartiere di Ca’ Nova e abbiamo trovato un clima propositivo di grande collaborazione costruttiva con tutte le associazioni e comitati che abbiamo incontrato, sia nella parte di riunione aperta agli stakeholders del territorio sia nei successivi sopralluoghi che abbiamo fatto con gli assessori comunali e municipali. La formula che abbiamo avviato oggi si è rivelata molto efficace sia sul piano dell’ascolto delle reali richieste dei cittadini sia dell’individuazione di soluzioni concrete alle piccole ma importanti necessità del quartiere”. Lo dichiara il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi al termine della prima riunione di “Quartieri in giunta”.

“È stata una giornata molto intensa e utile per fare il punto anche sullo stato di avanzamento di interventi avviati in questi anni nel quartiere – ha detto Piciocchi – abbiamo visitato l’ambulatorio medico Asl 3 di via 2 Novembre che sarà terminato a fine gennaio e aperto in primavera, rappresentando un esempio di quello che intendiamo per integrazione sociosanitaria, ovvero un servizio per la salute dei cittadini, ma anche un presidio sociale del quartiere. I lavori dell’area sportiva di via Novella stanno procedendo e in una zona, fino a pochi mesi fa, in estremo abbandono, sorgerà un luogo di sport, socialità e verde pubblico di qualità”.

Dopo la riunione per l’approvazione dei provvedimenti, cui ha partecipato il presidente del municipio Ponente Guido Barbazza insieme ad alcuni assessori e consiglieri municipali, la giunta ha incontrato nella biblioteca Firpo i rappresentanti di: Quartiere Ca’ Nova, Comitato di quartiere via Cravasco, Comitato di quartiere via Novella, Comitato di tutela via Montanella, consorzio Pianacci, comitato Rinascita di via Novella, coordinamento Comitati di quartiere Erp, la parrocchia, cooperativa Agorà, Arciragazzi e Ponente soccorso.

A seguire sono stati effettuati sopralluoghi nell’area Pianacci, nell’ambulatorio medico Asl 3 di via 2 Dicembre, nella galleria di via della Benedicta, nell’area sportiva di via Novella, nei locali dell’ex mercato di via Cravasco, nel nido Nuvole e Smeraldo di via Calamandrei, nella sede della Misericodia Ponente Soccorso.

Nei prossimi giorni sarà predisposto il calendario delle sedute che potranno tenersi, su richiesta inviata al municipio di competenza da parte delle associazioni e delle diverse realtà attive nei quartieri genovesi, anche in sedi non istituzionali.

Nelle prossime settimane sono previste le sedute di “Quartieri in giunta” nel quartiere di San Teodoro, Cornigliano e Bavari. Predisposto il calendario delle prossime giunte nei quartieri genovesi, associazioni e stakeholders del territorio interessato potranno rivolgersi al Municipio di competenza per partecipare alla giunta o mettere a disposizione la propria sede per ospitare un incontro con uno o più assessori.