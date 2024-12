Giunta Bucci, il primo atto è il “Consiglio superiore” di Bassetti. E arrivano 7 milioni in più per la sanità

Genova. Via libera al Consiglio superiore della sanità ligure e a una variazione di bilancio da 96 milioni per la sanità provenienti dal riparto del fondo nazionale. Sono i principali provvedimenti tra quelli approvati nella prima seduta ufficiale della giunta Bucci in Regione Liguria.

“Il Consiglio – spiega la Regione in una nota – rappresenterà un supporto al presidente Marco Bucci e all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò per le attività sanitarie e sociosanitarie, in particolare nelle decisioni in ambiti a elevato contenuto tecnico“. A coordinarlo sarà Matteo Bassetti, come ha anticipato da settimane il governatore, ma la nomina formale arriverà in seguito: “Non abbiamo fatto nessun nome, al momento abbiamo solo istituito l’organo con funzioni consultive”, ha spiegato Nicolò. L’atto ufficiale sarà un decreto del dipartimento area salute “su indicazione del presidente e dell’assessore alla sanità”. I componenti verranno individuati nello stesso modo “su proposta” di Bassetti (che li aveva già annunciati).

Tutti i membri, compreso Bassetti, ne faranno parte a titolo gratuito. Il Consiglio è stato suddiviso in aree di interesse in cui rientreranno tutti i membri: chirurgia, internistica, testa collo, emergenza urgenza, medicina dei servizi, diagnostica per immagini, oncoematologia, materno infantile, farmacologia/farmaceutica, professioni sanitarie, medicina distrettuale e del territorio (in cui rientreranno anche i pediatri) e veterinaria. Per poter fornire il proprio parere al presidente e all’assessore, il Cssl e il suo coordinatore possono avvalersi di professionalità ulteriori quali, ad esempio, rappresentanti di associazioni di pazienti, terzo settore.

Ancora nessun atto formale per l’inquadramento dei tecnici che affiancheranno l’assessore Nicolò con compiti specifici sulla sanità: Enrico Castanini, Angelo Gratarola, Luciano Grasso, Santiago Vacca. Anche loro a titolo gratuito, come ha garantito più volte Bucci, con una sola eccezione, probabilmente una consulenza che verrà assegnata all’ex assessore Gratarola.

Tra le delibere approvate oggi c’è anche una variazione di bilancio con un’iniezione da 96 milioni per la sanità. Come detto, si tratta di fondi nazionali: “Erano già previsti, ma sono 7 milioni in più di quanto atteso”, conferma Bucci. Risorse che servono come il pane alla Regione perché “contribuiscono a risolvere il problema” del disavanzo. Bucci, che lo ha ribattezzato buchetto negando che arrivi a 230 milioni come emerso negli scorsi mesi, per il momento non si espone: “Siamo ancora in corso di valutazione, ma lo stiamo ulteriormente riducendo. Quanto è grosso ve lo dirò soltanto quando l’avremo chiuso“. Poi ancora un monito per i direttori delle aziende: “Il 31 dicembre dobbiamo sapere i conti, sennò ognuno a casa sua. Avete mai lavorato in un’azienda?“.

La prima giunta dell’era Bucci ha dato inoltre il via libera a una serie di provvedimenti minori dal punto di vista finanziario: tra questi ci sono 45mila euro in più per il fondo rischi e spese legali, 200mila euro di interventi per gli studenti disabili, 158mila euro per le famiglie che afferiscono al Gaslini, 488mila euro di fondi per la gravissima disabilità e 100mila per il progetto Meglio a casa, una serie di patrocini e bandi, un protocollo d’intesa col Comitato paralimpico.

Le reazioni

Per Gianni Pastorino della Lista Orlando il Consiglio superiore della sanità ligure è “un organismo che si configura come un’ulteriore sovrastruttura inutile e si aggiungerà ad Alisa, cinque Asl, quattro aziende ospedaliere e l’assessorato. Un ente del tutto superfluo che si aggiunge alla già complessa macchina amministrativa della sanità ligure, voluto da un presidente che sembra avere così poca fiducia nel nuovo assessore Nicolò da affidare il compito di gestire la sanità a un consiglio di nominati. A peggiorare la situazione, la presenza dell’ex assessore Gratarola, che fino a ieri ha gestito il sistema sanitario ligure, un sistema che, sotto il suo mandato, ha accumulato fallimenti su tutti i fronti: dai pronto soccorso al collasso alle liste d’attesa interminabili a un deficit che supera i 200 milioni di euro. Questa non è pianificazione, non è strategia: è una toppa, messa male, su un sistema che ha bisogno di essere ripensato alla radice. Serve un piano strutturale per rimettere in piedi la sanità pubblica, non una serie di organismi che si limitano a fare da specchietto per le allodole, spostando l’attenzione dai veri problemi”.

“Ancora una volta la montagna ha partorito un topolino – aggiunge Davide Natale, consigliere regionale e segretario del Pd ligure -. Dopo aver tanto parlato di Consiglio superiore di sanità, di un piano in 12 mosse per azzerare le liste d’attesa in pochi mesi, la giunta e il suo presidente sono ancora fermi al punto di partenza. In maniera scomposta hanno annunciato la nascita del Consiglio superiore di Sanità che sembra sempre più una pièce teatrale: il coordinatore non lo nomina il presidente né l’assessore, ma un dirigente apicale della Regione, senza che a monte ci sia una procedura. I nomi di chi lo comporrà, annunciati in pompa magna durante la conferenza, sono già pronti a cambiare o moltiplicarsi, del tipo, mettiamo le mani avanti che oggi non sappiamo cosa succede domani. Ma soprattutto, non sappiamo quale sarà il metro per la selezione: simpatia, amicizia, vicinanza con il presidente, l’assessore o il coordinatore? Mistero. L’unica cosa certa è che un organo amministrativo non viene nominato attraverso un bando, ma sulla base di preferenze e discriminanti personali. In pratica un ‘obbrobrio amministrativo”.