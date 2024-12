Il ministro della Cultura Giuli a Genova: “Per l’Archivio di Stato presto buone notizie”

Genova. “Certo che ci sarà una soluzione per l’archivio di Stato, ci saranno buone notizie in tempi brevissimi”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, al termine di un incontro avvenuto in mattina nella sede della Regione Liguria, in piazza De Ferrari. Una visita lampo al nuovo presidente della Regione Marco Bucci ma anche alla presenza del vicesindaco reggente Pietro Piciocchi e dell’assessora regionale alla Cultura Simona Ferro.

“Sono a Genova in visita privata – ha detto – ma non esiste una visita privata quando si viene in questa città, bisogna omaggiare il sindaco, il presidente della regione, e parlare di cose belle, ad esempio l’Archivio di Stato”.

E in effetti l’incontro che è servito proprio a fare il punto sui principali dossier riguardanti la cultura regionale ma ha avuto un corollario in una sopralluogo personale nella sede dell’Archivio, di cui recentemente era stato annunciato il declassamento.

“L’archivio di stato di Genova è una ricchezza che merita tutto l’impegno possibile da parte del ministero – ha detto poi il ministro della Cultura Alessandro Giuli – seguendo il piano Olivetti, approvato dal Consiglio dei Ministri, valorizzeremo questo luogo anche e soprattutto in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria e prestando attenzione, con l’immissione degli archivisti vincitori di concorso ad inizio 2025, al personale che è la risorsa principale di uno scrigno di saperi come è l’archivio di stato di Genova”.

“Siamo molto soddisfatti della prima visita che quest’oggi il ministro ha voluto fare a Genova – hanno detto al termine il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Cultura Simona Ferro – abbiamo avuto la conferma che le novità previste per l’Archivio di Stato di Genova non devono preoccupare, ma anzi offriranno un’importante valorizzazione di questo nostro enorme patrimonio culturale. Da parte sua c’è stato il preciso impegno a unire le forze e a preparare un protocollo d’intesa tra Ministero ed Enti locali nell’ambito di un rinnovato rapporto di collaborazione”.

“E’ stata una visita graditissima e per noi molto importante, un segnale tangibile di attenzione a una situazione di preoccupazione che avevamo rappresentato come istituzioni locali – hanno dichiarato dichiarato il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi e l’assessora comunale alla Cultura Lorenza Rosso. Sulla difesa dell’Archivio di Stato mi sono attivato fino da inizio del mio mandato, un tema molto caro ai genovesi, emerso anche durante la tradizionale cerimonia del Confeugo. Oggi abbiamo deciso di predisporre un protocollo d’intesa per unire le forze. C’è stato un impegno importantissimo per quanto riguarda l’acquisizione di nuove risorse umane, in particolare archivisti e quindi di personale estremamente specializzato, con la promessa di attingere a graduatorie che ci sono già. Inoltre, prevediamo un supporto di valorizzazione che, come amministrazioni locali, possiamo dare e che vorremmo istituzionalizzare. A livello di enti locali, possiamo e vogliamo fare molto di più per fare conoscere l’Archivio di Stato, che custodisce reperti straordinari della storia di Genova”.

Nel corso della visita in Regione il presidente Bucci e il ministro Giuli hanno affrontato anche temi riguardanti la fondazione lirico sinfonica Teatro Carlo Felice, i Balletti di Nervi e i teatri presenti in Liguria.