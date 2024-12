Giovane rapinato in Sottoripa, la polizia arresta un 19enne e denuncia il suo complice

Genova. La Polizia di Stato di Genova, lunedì scorso, ha sottoposto a fermo di P.G. un 19enne tunisino, senza dimora, per rapina in concorso con un 27enne tunisino, che è stato denunciato.

Lunedì sera una coppia di fidanzati stava percorrendo via di Sottoripa, quando il 19enne si è avvicinato con un amico, ha visto che il ragazzo guardava lo smartphone e gliel’ha strappato dalle mani, fuggendo a piedi per i vicoli.

Il derubato lo ha inseguito senza perderlo mai di vista fino in via della Mercanzia, quando l’arrestato si è voltato e gli ha dato una testata al volto, per poi dileguarsi nei caruggi.

Dopo aver chiamato il 112 e fornito dettagliata descrizione dei due presunti rapinatori, la vittima è stata portata al pronto soccorso dove è stato refertato con 10 giorni di prognosi per una ferita alla bocca.

Nel frattempo le volanti si sono attivate per cercare i responsabili. Dopo poco, gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno trovato il 19enne a Sampierdarena, ancora in possesso del telefono rubato. All’interno delle scarpe celava una dose di sostanza stupefacente, per cui è stato segnalato per uso personale.

Verso le 23 è stato rintracciato dalle volanti dell’UPGSP l’altro presunto autore della rapina, deferito all’Autorità Giudiziaria.