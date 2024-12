Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Comune di Chiavari istituisce un tavolo permamente

Chiavari. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Comune di Chiavari annuncia la costituzione, a partire dal 2025, del tavolo permanente sulla disabilità. Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di valorizzare le attività già attive sul territorio e rafforzare la collaborazione con enti e associazioni locali.

Il tavolo sarà un nuovo strumento di dialogo e inclusione: un punto d’incontro tra Comune, enti pubblici e privati, associazioni e cittadini per coordinare e integrare le iniziative esistenti, ottimizzare le risorse disponibili, rispondere ai bisogni del territorio e dare visibilità a progetti virtuosi, come la “Spiaggia per Tutti” e gli “Appartamenti Didattici“. Inoltre, lavorerà per costruire nuove politiche inclusive attraverso il confronto e la condivisione di esperienze.

“Da anni il nostro Comune si distingue per iniziative volte all’inclusione, come la spiaggia accessibile e gli appartamenti didattici, esempi concreti di come si possa promuovere autonomia e partecipazione attiva per le persone con disabilità. Con il Tavolo Permanente vogliamo fare un ulteriore passo avanti, mettendo a sistema queste esperienze e rafforzando il dialogo con tutti gli attori del territorio – ha detto la vicesindaco e assessora ai Servizi Sociali, Michela Canepa – Guardando al futuro, vogliamo realizzare anche un evento annuale dedicato per celebrare la diversità, promuovere l’integrazione e coinvolgere tutta la cittadinanza in un clima di festa e partecipazione”.