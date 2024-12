Giornata delle persone con disabilità, a Tursi un workshop su accessibilità e inclusione

Genova. Questa mattina, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si è tenuto il workshop “Accessibilità e inclusione delle persone con disabilità: la creazione di un modello”, in occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità”. La mattinata è stata aperta dai saluti dell’assessore alle Politiche Sociali, Famiglia e Disabilità Lorenza Rosso, alla quale sono seguiti gli interventi dei relatori nei vari panel.

La giornata Internazionale delle persone con disabilità, indetta trent’anni fa dalle Nazioni Unite, insieme alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ha contribuito a migliorare i diritti e il benessere delle persone con disabilità.

L’Amministrazione comunale promuove un programma integrato al fine di realizzare un “sistema” che renda la città sempre più accessibile e inclusiva, attraverso interventi che interessano vari ambiti, tra cui servizi sociali, lavori pubblici, politiche culturali, mobilità, innovation technology e altri.

Il workshop si configura, quindi, come momento di restituzione ai cittadini e agli operatori di un percorso interdisciplinare intrapreso con varie aree dell’ente sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione, in modo da avviarsi verso l’auspicabile costituzione di una “città di tutti e per tutti”.

L’obiettivo del convegno è sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità, agevolando quindi il processo verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile. Così facendo verrà promossa una società giusta attraverso l’eliminazione della disparità, rendendo possibile l’accesso universale ai servizi sociali e sociosanitari e l’inclusione sociale, economica e politica di ogni cittadino.

Il tema scelto per la giornata 2024, volendo mettere le persone al centro, è aumentare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile.

«Questa è una giornata che ci deve far comprendere, una volta per tutte, quanto tutte le persone abbiano diritto alla propria indipendenza, facendo emergere le proprie esigenze – le parole di Lorenza Rosso, assessore alle Politiche Sociali, Famiglia e Disabilità del Comune di Genova – Come Amministrazione abbiamo il compito di supportare le persone con disabilità, unitamente alle loro famiglie che già svolgono un lavoro formidabile, nello sviluppo delle competenze utili alla propria autonomia. Abbiamo lavorato con l’obiettivo di rendere Genova una città sempre più accessibile ed inclusiva attraverso la progressiva attuazione del PEBA che ha visto, nel corso dell’anno, la realizzazione di interventi diffusi per l’abbattimento di barriere architettoniche presso edifici pubblici in tutta la città, sia attraverso la previsione di nuovi parcheggi, la realizzazione di nuove forme di accessibilità a Musei, Biblioteche cittadine e servizi Civici, senza dimenticare l’importante attività volta all’accessibilità dei siti web del Comune. Per questo ritengo che eventi di questo tipo siano fondamentali per dare veramente prova di quanto l’inclusività rappresenti al giorno d’oggi una tematica imprescindibile. Recentemente abbiamo inaugurato due co-housing a Voltri: la prima in via Pastore lo scorso luglio, la seconda in via Calamandrei a settembre. Si tratta di un progetto finalizzato ad incrementare la capacità delle persone con disabilità a vivere in autonomia in una casa, anche mediante soluzioni di co-housing, e ad acquisire le competenze, anche attraverso attività laboratoriali, per un inserimento nel mondo lavorativo: un insieme coinvolgente e produttivo di azioni, nella convinzione che ‘facendo squadra’ si possa fare davvero la differenza. Il ringraziamento va a tutti coloro che quotidianamente lavorano per il bene della comunità, a partire da tutte le Direzioni del Comune che quest’anno hanno lavorato per rendere Genova una città più accessibile».

«Consulta ringrazia gli organizzatori e i relatori di questo workshop – dichiara Fabio Pienovi, responsabile della Consulta comunale per la tutela delle persone disabili – in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. Fare il punto della situazione ci aiuta a capire quanto finora sia stato realizzato, consapevoli che insieme si possa pianificare il futuro della nostra città. Serve un lavoro di squadra con ampia partecipazione: quanto sarà inclusiva Genova nei prossimi anni dipende dal livello di accessibilità che riusciremo a raggiungere negli spazi e lungo i percorsi urbani, negli edifici pubblici e aperti al pubblico, nelle aule scolastiche, nel trasporto pubblico, nei servizi offerti dall’Amministrazione, nei musei, negli impianti sportivi, nella comunicazione e informazione. Lo strumento dell’accessibilità è efficace se riesce a rispondere e a soddisfare due requisiti: accesso e fruizione, perché uno solo non è sufficiente. Questo aspetto riguarda ognuno di noi, non solo le persone con disabilità. Anche se l’evento viene programmato nella giornata dedicata alle persone con disabilità quando si parla di accessibilità intendiamo un concetto più ampio che va esteso alla condizione dell’essere umano e all’esigenza di vivere pienamente e in maniera indipendente. Possiamo affermare che l’Universal Design riceve l’input da esigenze particolari per poi espandersi in un processo di continua ricerca e aggiornamento».