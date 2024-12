Genova, ambulatori e studi medici aperti a Natale e nelle feste contro l’assalto agli ospedali

Genova. Diversi ambulatori e studi medici aperti a Natale e nel periodo delle feste a Genova come contromossa per evitare il problema del sovraffollamento che, ogni anno, in questa fase dell’anno, interessa i pronto soccorso degli ospedali. Già in questo fine settimana, nell’ambito dell’Asl 3 genovese, sono diversi a cui indirizzi i cittadini potranno rivolgersi per cure non complesse, corrispondenti a codici bianchi.

Una sorta di prova generale rispetto al periodo natalizio vero e proprio, che di fatto si aprirà martedì 24 e si concluderà il giorno dell’epifania, ma che sarà più critico tra Natale e Capodanno a causa del mix tra le ferie dei medici di famiglia e l’aumento di influenze e altri mali di stagione, ma anche indigestioni, congestioni e problemi legati ad esempio al consumo di alcol.

L’apertura di studi medici il sabato per Natale e in genere per i giorni festivi a Genova, attiva fino a lunedì 6 gennaio, ha preso il via sabato 7 dicembre. L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai medici che compaiono in questo elenco, anche se tra questi non è presente il proprio medico di famiglia.

Le disponibilità per i successivi fine settimana e festività verranno pubblicate di settimana in settimana su www.asl3.liguria.it

GLI STUDI MEDICI APERTI DOMENICA 22 DICEMBRE

Ponente

8.00 – 12.00 dott. Abdul Muez Al Qudsi, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott. Abdul Muez Al Qudsi, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

Centro Ovest

8.00 – 12.00 dott. Gianluca Russo, Via Rolando 35/3, Genova Sampierdarena

14.00 – 17.00 dott.ssa Francesca Anna Carlotto, Via Ciro Menotti 19/1, Genova Sestri Ponente

Valpolcevera

8.00 – 12.00 dott. Domenico Luigi Tacchella, Via Pasquale Pastorino 4/3 Genova Bolzaneto

14.00 – 17.00 dott. Domenico Luigi Tacchella, Via Pasquale Pastorino 4/3 Genova Bolzaneto

Inoltre in Valpolcevera attivo l’ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l’ospedale Gallino: attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo

Centro

8.00 – 12.00 dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8-12R Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Flavia Cardamone, Vico Della Casana 9R Genova

Bassa Val Bisagno

8.00 – 12.00 dott.ssa Laura Turco, sede Asl3 Via Archimede 30A Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Carla Filip, sede Asl3 Via Archimede 30A Genova

Levante

8.00 – 12.00 dott. Pier Francesco Barettoni, Via Marco Sala 2/1 Genova Nervi

14.00 – 17.00 dott.ssa Jessica Ferrari, Viale Pio VII 50/2 Genova Quarto

Servizio di urgenza odontoiatrica alla Fiumara

Il servizio di urgenza odontoiatrica in accesso diretto e senza impegnativa è attivo al Palazzo della Salute di Fiumara in via degli Operai, 80. L’ambulatorio è aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 (con ultimo accesso alle 12), comprese le festività.

Fimmg: secondo i medici di famiglia servono più strumenti

Secondo la Fimmg, federazione dei medici di medicina generale Fimmg, oltre agli ambulatori sarebbe necessario potenziare la medicina di prossimità con l’ausilio di infermieri di quartiere e strumenti per la diagnostica di base (ecografie, rx, elettrocardiogramma) perché questi elementi rendono necessario, anche per molti codici verdi o bianchi, rivolgersi alle strutture ospedaliere. Ma la rete di studi e ambulatori aperta è già un passo avanti rispetto al Natale 2023, dopo l’accordo firmato in primavera tra medici e Regione Liguria.

Asl 4, guardia medicia pediatrica a Rapallo

Anche nel Tigullio, i cittadini potranno avere un servizio in più, visto anche l’arrivo di molti turisti nelle località rivierasche: nella sede della Croce Bianca, in piazza Cile, oggi, il 24, il 25 e il 26 dicembre (orario 9-19) sarà in funzione anche la guardia medica pediatrica. Le prestazioni sul posto saranno gratis, mentre l’eventuale visita a domicilio costerà 40 euro.