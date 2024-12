Genoa, Vieira: “Partita difficile, in difesa siamo più solidi”. Il mister conferma un nuovo stop per Messias

Genova. Resta imbattuto il Genoa di Patrick Vieira, ma la partita forse non è proprio andata come aveva preventivato anche se riconosce la difficoltà del match: “Abbiamo provato a giocare, a creare più occasioni, ma abbiamo creato poco. Ho trovato una squadra con carattere e personalità. Difensivamente siamo più solidi di prima e così andiamo avanti. La partita era molto difficile dal punto di vista fisico, loro cercavano l’uomo ed era difficile uscire da dietro, è mancato il supporto a Pinamonti, era isolato. Sono contento di quello che abbiamo fatto vedere, ma questa partita ci dice che c’è da lavorare”.

Prosegue il percorso di recupero di alcuni giocatori come Vitinha e Balotelli. “Sono giocatori importantissimi per noi, ma loro non sono ancora pronti, stanno lavorando bene e ci vuole ancora un po’ di tempo. Balotelli poteva anche fare gol, sta lavorando bene. Abbiamo bisogno di giocatori che possono aiutare la squadra fisicamente”. Messias invece ha avuto nuovi problemi, uno “step back”, passo indietro, dice Vieira e occorrerà valutarlo in settimana.

Cinque punti in tre partite con un nuovo modulo e Vieira traccia un primo bilancio: “Sono contento di Miretti e Zanoli, so che loro preferiscono Miretti giocare più centrale e Zanoli più basso, ma quello che fanno per la squadra è importante”.

La squadra comunque è cresciuta per Vieira: “La cosa importante per me è di vedere la squadra crescere settimana dopo settimana, più solida difensivamente, per me è stata una partita positiva, anche se vorremmo giocare meglio ma non l’abbiamo ancora fatto. Per combinare i due aspetti del gioco ci vuole tempo”.

In tre partite nessun gol subito su azione: “È importante non prendere gol, ma abbiamo voglia di fare gol, di vincere la partita, però se non puoi vincere non bisogna perdere, abbiamo dimostrato di avere maturità ed esperienza contro una bella squadra”.

Per Vieira la partita di oggi rappresenta comunque un passo avanti: “Sul gioco abbiamo fatto qualcosa di interessante, mancava qualità sugli ultimi trenta metri, la squadra gioca insieme, ha voglia di andare a cercare questa vittoria e siamo sulla strada giusta. Certe situazioni interessanti con passaggi sbagliati le giocheremo meglio tra poco”.