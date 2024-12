Genoa, Vieira: “Meritavamo un punto, dimostrato che abbiamo qualità contro squadra costruita per lo scudetto”

Genova. La striscia positiva di sei partite, di cui quattro con Patrick Vieira, si è interrotta nel match in cui forse il Genoa ha creato di più in soli 45 minuti dopo aver subito in modo pesante nel primo tempo. Una sconfitta che si può dire onorevole, ma lascia l’amaro in bocca per come la squadra ha affrontato la ripresa in cui Meret si è superato più volte negando il gol in quattro occasioni.

Vieira non è contento perché non sono arrivati punti, ma dice di essere comunque ottimista per le prossime partite. “Quando esci dalla partita senza punti è difficile essere soddisfatto, dall’altra parte abbiamo dimostrato che abbiamo la qualità e la personalità e lo abbiamo dimostrato contro una squadra costruita per vincere il campionato”.

“Nel primo tempo non abbiamo giocato come volevamo anche per le qualità loro. Ci hanno messo in difficoltà, nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, abbiamo creato di più, la squadra meritava il punto e mi dispiace per i giocatori”.

Tra le note positive anche Balotelli, che in sette minuti più recupero ha fatto un assist e ha avuto un’occasione da rete anche se un po’ rocambolesca: “Mario ha fatto bene, ma anche Thorsby, bene Norton-Cuffy, tutti i subentrati hanno portato energia alla squadra e anche qualità”. Anche Vitinha con l’assist ha acquisito morale: “Vitinha è un giocatore che lavora bene, lui non ha giocato da due mesi, dopo un’ora era inevitabile la stanchezza, sono contento della sua partita. Lui può fare meglio e ha fatto un altro passo in avanti”.

Energia la porterà anche la nuova proprietà: “Credo che avere un nuovo proprietario − dice Vieira, che non vuole parlare di mercato − porterà stabilità alla società, ora è importante pensare a questa partita, vedere come i giocatori hanno giocato oggi. Mi comunicano che vogliono fare parte della società, un segno molto importante”.

Sul cambio di atteggiamento nella ripresa dice: “Abbiamo cambiato sull’aspetto tattico, abbiamo mandato Frendrup più alto sul campo per aiutare Pinamonti e Miretti, perché era troppo complicato per loro difendere tre contro due. Poi anche con l’energia dei tifosi siamo riusciti a creare situazioni interessanti”.

Meret è stato, alla fine, il migliore in campo del Napoli: “Abbiamo dimostrato di giocare bene a calcio, però alla fine non abbiamo preso punti, ho detto ai giocatori che se continuiamo a giocare come il secondo tempo potremo vincere”.

Sulle scelte iniziali, con Thorsby in panchina non vuole giustificarsi: “Avevo voglia di un giocatore offensivo, non vado a vedere i centimetri di Thorsby nelle mie scelte, sono pagato anche per questo”.

In sala stampa anche due giornalisti romeni che gli chiedono del nuovo proprietario Dan Sucu: “Lo abbiamo incontrato al campo e abbiamo parlato del progetto di calcio e basta, era la prima volta e tutto è andato liscio”.