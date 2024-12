Genoa, Vieira: “Il cambio di proprietà assicurerà stabilità. Il Napoli gioca per vincere il Campionato ma noi siamo pronti”

Genova. Sabato il Genoa affronterà il Napoli tra le mura amiche del Ferraris e sarà uno stadio da tutto esaurito. Ma ciò che in questi ultimi giorni ha “scosso” il mondo rossoblù è il cambio di proprietà, ufficializzato nella giornata di ieri (18 dicembre). Ora l’imprenditore rumeno Dan Sucu è l’azionista di maggioranza.

Notizia che è stata presa in maniera positiva dal gruppo squadra e come riferito dal mister, Patrick Vieira, questo cambio di proprietà porterà stabilità sia fuori dal campo che dentro.

Il nuovo proprietario nel frattempo ha conosciuto i giocatori questa mattina: “Lo abbiamo incontrato questa stamattina. Ieri è stata una giornata importante per la società e questo porterà stabilità e cose positive per il Genoa”.

“Non sapevo nulla prima, la garanzia per me era ed è sempre stato Andrés Blázquez – aggiunge il tecnico – i giocatori hanno preso bene la notizia perché ciò porterà una stabilità alla società, è un passo importante. Dopo questo noi siamo professionisti e non cambia nulla per noi. Questa nuova società porterà migliorie e stabilità per le questioni che riguardano l’extra campo e adesso noi dovremmo essere bravi a riportarla dentro, dobbiamo fare qualcosa per avere stabilità sul campo dal punto di vista sia del gioco che dei risultati”.

Sabato arriverà il Napoli squadra che vuole vincere la Serie A: “Gli Azzurri sono è una squadra che vogliono vincere il campionato – afferma il tecnico – quando vedi la rosa e l’allenatore capisci che ci aspetterà una partita difficile ma noi abbiamo avuto una settimana di lavoro importante e saremo pronti”.

Il tecnico ha parlato anche di recuperi: “Ekuban si è allenato tutta settimana di lavoro e sabato ci sarà, invece De Winter e Ekhator sono stati con noi solo gli ultimi giorni e per loro è presto, hanno bisogno di più tempo”.

Vieira è tornato anche a parlare della sfida contro il Milan: “E’ stata una partita difficile ma abbiamo ottenuto un ottimo risultato: è un punto meritato ma vogliamo sempre fare un passo avanti e credo che qua lo abbiamo fatto”

“Dobbiamo fare meglio per quanto riguarda la parte offensiva ma credo che i ragazzi stiano lavorando bene ma dobbiamo continuare a lavorare per essere più forti e fare più gol”, aggiunge il mister.

E su Vitinha aggiunge. “E’ in crescita si allena bene e anche quando è entrato contro il Milan ha fatto bene. Ha la fiducia dei compagni e dell’allenatore ora lui deve giocare e sta crescendo e questo è un bene per la squadra”.

Balotelli ci sarà nonostante la febbre degli ultimi giorni: “Sarà della partita non so se giocherà dall’inizio ma ci potrà dare una mano“.

“Si possono fare tante cose. Si può giocare anche con tanti attaccanti ma non è detto che si facciano i gol. Dobbiamo fare, come squadra, un passo avanti per creare più opportunità di fare gol. Non credo però se giochi con due o tre attaccanti cambierà qualcosa. L’equilibrio è importante. Noi l’abbiamo trovato ma dobbiamo fare di più per creare di più”, afferma.

“Come allenatore sono contento di come la squadra ha giocato fino ad ora, abbiamo la voglia di fare meglio e creare di più. Però abbiamo dei giocatori offensivi che erano infortunati da tempo e adesso stanno tornando piano piano ma non stanno ancora bene fisicamente per iniziare una partita di questo livello. Ci vuole un po’ più di tempo – spiega – a destra non dimentichiamo che giochiamo con un terzino destro come Zanoli, a sinistra c’è Miretti che è più centrale. Sono felice e contentissimo dell’attitudine dei giocatori perché fanno benissimo fuori dalla loro posizione. Stanno facendo il massimo per la squadra e questo mi piace tantissimo”.

A Milano un buon punto ma forse è mancato il coraggio. Servirà qualcosa di più sabato: “Non sono d’accordo perché non è mancato coraggio. Bisogna tenere in considerazione l’avversario che si ha di fronte. Noi abbiamo giocato con coraggio, abbiamo sbagliato alla fine ma abbiamo meritato il punto. Giocavamo contro una squadra fortissima ma stiamo attraversando un buon momento, giocheremo contro una squadra che lotterà per vincere il campionato e il nostro obiettivo è restare in Serie A. In casa, con i tifosi, saremo pronti per questa sfida”.

In ultimo una battuta sul mercato che aprirà il 2 di gennaio: “E’ importante guardare il gruppo e vedere quello che manca ed utilizzare il mercato invernale per provare a cercare questi giocatori. Ma tutti quelli che sono qua hanno questo periodo per far vedere che vogliono fare parte di questo progetto. Per loro è importante dimostrare che possono fare bene per la società. Io non ho nessun dubbio su questo. Dobbiamo costruire un gruppo per giocare come vogliamo”.