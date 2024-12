Genoa-Torino LIVE (0-0). Vieira gioca la carta Vitinha al posto di Badelj

Genova.

67′ Cambio nel Genoa: fuori Badelj per Vitinha

64′ Ci prova Linetty, deviazione in corner che poi non sortisce effetti a livello di occasioni pericolose

56′ Cross basso di Zanoli, Coco spedisce il pallone in corner. Sulla battuta la palla si impenna per un colpo di testa e Milinkovic Savic la fa sua in presa alta

52′ Calcio piazzato di Miretti verso l’area d rigore troppo morbido e facile preda di Milinkovic Savic

48′ Adam si gira in area e arriva il tiro, deviazione di Thorsby in corner. La battuta di Gineitis sul primo palo viene ben gestita dal Genoa

46′ Si riparte senza cambi con palla al Genoa che ora attacca verso la Nord

Reti bianche al Ferraris dopo i primi 45 minuti tra Genoa e Torino. Prima parte di gara bloccata, con il Genoa che prevale nel possesso palla, ma non riesce ad arrivare a concludere in porta. Torino ben disposto in campo che spesso fa ripartire daccapo la squadra di Vieira. Le poche azioni in velocità vengono innescate da Pinamonti che arretra e fa da sponda.

La partita si accende nel finale di primo tempo al 33′ l’unica vera occasione per il Genoa: c’è spazio per Zanoli innescato sempre da una balla intuizione di Pinamonti. Il numero 59 entra in area inseguito da tre avversari, appoggio per l’accorrente Frendrup e il tiro viene deviato provvidenzialmente da Ricci in calcio d’angolo. Poi è il Torino ad andare vicino al gol al 39′: cross dalla destra che attraversa l’area, tentativo di rovesciata a vuoto di Sanabria, la palla arriva a Vojvoda che a pochi metri dalla porta stampa il tiro sul palo.

Nel finale grandi proteste per un paio di interventi in area di rigore del Torino, con Thorsby, letteralmente abbracciato in area di rigore, che viene ammonito anche per proteste. Arbitro travolto dai fischi mentre si avvicina al tunnel per l’intervallo.

45′ Un minuto di recupero

45′ Proteste del Genoa per un paio di interventi sospetti in area di rigore su Thorsby, che viene anche ammonito per proteste

40′ Ancora tentativo del torino con un tiro dalla distanza di Gineitis che Leali blocca in tuffo

39′ Palo del Torino! Cross dalla destra che attraversa l’area, tentativo di rovesciata a vuoto di Sanabria, la palla arriva a Vojvoda che a pochi metri dalla porta stampa il tiro sul palo

33′ Occasione Genoa! C’è spazio per Zanoli innescato sempre da una balla intuizione di Pinamonti. Il numero 59 entra in area inseguito da tre avversari, appoggio per l’accorrente Frendrup e il tiro viene deviato provvidenzialmente da Ricci in calcio d’angolo. Sugli sviluppi nulla di fatto per il Genoa

31′ Cross di Vojvoda per Gineitis, colpo di testa bloccato da Leali

29′ Tentativo di Linetty: rasoterra dalla distanza che Leali para senza problemi

24′ Ripartenza veloce del Genoa, con un tocco al volo di Pinamonti a lanciare Zanoli in velocità. Cross per Miretti, che viene un po’ spinto in area e cade. Nulla di fatto

16′ Cross ai Martin verso il centro dell’area dove c’è Thorsby che però saltando fa fallo sul diretto avversario

14′ Primo corner della partita: lo guadagna il Torino, con Martin che allunga il pallone sul fondo togliendolo a Sanabria. Sugli sviluppi uscita col pugno di Leali a liberare l’area

7′ Primi minuti in cui il Genoa fa la partita, l’arbitro Marinelli lascia correre il gioco un po’ troppo suscitando già qualche protesta sia nei tifosi sia in campo sponda rossoblù

2′ Sabelli allunga per Zanoli, cross in mezzo dove c’è Miretti, ma il giocatore era troppo avanti per riuscire a colpire di testa in modo pericoloso. Il Torino libera l’area di rigore

1′ Si comincia con palla al Torino, oggi in maglia bianca, che attacca verso la Nord. Pioviggina

Cielo grigio ma niente pioggia, per ora, al Luigi Ferraris per Genoa-Torino. Rossoblù alla ricerca della vittoria casalinga contro una squadra che è in crisi e in cui i tre punti mancano da tempo. Il ballottaggio tra Vogliacco e Matturro come sostituto di Vasquez, squalificato, è stato vinto dal sudamericano che figura nei titolari.

Prima della partita corteo dei tifosi del Grifone insieme ai granata e striscione in Nord: “La storia non è cambiata. Genoa e Toro due squadre un cuore solo”

Ecco le squadre in campo:

Genoa: Leali, Sabelli, Bani, Matturro, Martin, Thorsby, Badelj, Frendrup, Zanoli, Pinamonti, Miretti.

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Gollini, Sommariva, Bohinen, Vitinha, Messias, Pereiro, Vogliacco, Norton-Cuffy, Marcandalli, Ankeye, Balotelli, Melegoni, Masini.

Torino: Milinkovic-Savic, Walukiewicz, Coco, Masina, Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda, Adams, Sanabria.

Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Vlasic, Maripan, Lazaro, Dembele, Sosa, Tameze, Dalla Vecchia, Njie.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Ammoniti: Thorsby

Spettatori: 4270 biglietti venduti, di cui 1623 ospiti. 28093 abbonati