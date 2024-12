Genoa, la rivincita di Pinamonti: “L’obiettivo? Far ricredere tutte le persone che dubitavano di me”

Genova. C’è più serenità in casa Genoa, la vittoria di Udine ha ridato tranquillità all’ambiente e ai giocatori e la classifica ora fa meno paura, con i rossoblù a tre punti di distanza dalla zona calda e agganciati in coda al gruppone di centro classifica. Anche Andrea Pinamonti, intervenuto insieme ad Alessandro Vogliacco e Jeff Ekhator al Genoa Store del Porto Antico per incontrare i tifosi in occasione della conclusione del Red and Blue Friday, ne è consapevole. La sua stagione è un crescendo e il giocatore è ormai imprescindibile per l’attacco rossoblù e in tante occasioni se l’è preso sulle spalle quando le assenze erano tante. Sempre in silenzio, a parlare sono stati i suoi gol.

“Una vittoria che è stata molto, molto importante perché ne avevamo bisogno − ha detto a margine dell’evento − anche se da inizio campionato stiamo guardando solo noi stessi. Non ci stiamo preoccupando dalle altre perché sappiamo quello che vogliamo e quindi sappiamo che se facciamo le cose fatte bene in campo portiamo a casa i risultati”.

Certo, giocare in 10 contro 11 tutta la partita contro una squadra fisica come l’Udinese può avere aiutato parecchio, ma il bomber del Grifone la vede diversamente: “Non è mai facile, perché da fuori può sembrare che in dieci la partita sia già finita, ma c’è sempre il rischio che la squadra si chiuda di più, quindi che si creino meno spazi, però ha sicuramente aiutato. Siamo stati bravi noi a sfruttare questi spazi che hanno creato e a portare a casa la vittoria”.

Pinamonti è arrivato a quota cinque reti in campionato e spesso sono gol pesanti e decisivi, un bel vizio: “I gol per un attaccante sono tutto, specialmente se aiutano la squadra in determinate partite importanti come quella di Udine”. Il numero 19 non sente il peso di avere avuto aulle spalle l’attacco del Genoa per gran parte di questo campionato, alla luce degli infortuni occorsi ai compagni: “Non è un peso, è una responsabilità che mi piace, mi fa tirare fuori ancora di più quello che voglio dare sempre, perché sento la fiducia del mister, dei compagni, dei tifosi, che è una cosa veramente bella”.

In tanti avevano storto il naso al suo ritorno, memori di una precedente esperienza al Genoa che non aveva convinto. Pinamonti, senza proclami, li sta smentendo a suon di gol e prestazioni convincenti: “Ho 5 anni in più. Quando ero arrivato ero un ragazzino al secondo anno in Serie A, quindi per forza di cose sono cambiato e per fortuna sono migliorato. Mi sento più giocatore, mi sento più responsabile e di conseguenza cerco di tirare fuori tutto questo per dare il massimo in campo”. E l’obiettivo di questa stagione non sono le reti da raggiungere o superare, 13 quelle dell’anno scorso, ma “far ricredere tutte le persone che dubitavano di me al mio arrivo e sono solo all’inizio, quindi l’obiettivo è quello di continuare così per fare più gol possibili, aiutare la squadra a fare un bel campionato”.

Un pensiero è inevitabile per mister Gilardino, che l’ha voluto al Genoa, anche se ora occorre guardare avanti: “Devo ringraziare tantissimo Gilardino. L’ho ringraziato personalmente quando sono arrivato e quando purtroppo è andato via perché mi ha dato tanto, mi ha voluto fortemente e ho cercato di ripagarlo il meglio possibile. Con l’arrivo del nuovo mister cambiano tante cose, c’è bisogno di un po’ di tempo di adattamento, Viera è sicuramente molto bravo, ma non devo dirlo io. Sta dando tanti consigli utili alla squadra nel modo più semplice possibile per far sì che noi possiamo assimilare questi concetti in breve tempo e trasformarli in campo”.

Ma Pinamonti ci pensa alla nazionale? “In questo momento sto pensando a fare bene qua, poi quello che deve arrivare arriverà”.

Il caso di Edoardo Bove, che domenica scorsa ha avuto un malore in campo, ha colpito anche Pinamonti: “Abbiamo vissuto male, come penso chiunque ha visto la scena o comunque ha sentito le notizie, perché quando succedono queste cose è brutto ed è bello anche che tutto il Paese, tutti i tifosi si uniscano nello stare vicino al giocatore, alla famiglia, alla società della Fiorentina e quindi anche io, a nome del Genoa, dico a Edoardo di rimettersi presto che lo aspettiamo tutti in campo”.