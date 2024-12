Il Genoa regala un tempo al Napoli, che nella ripresa si salva grazie a Meret: finisce 1-2 al Ferraris

Genova. Il Genoa regala un tempo al Napoli che passa al Ferraris 1-2 grazie alle reti di testa di Anguissa (15′) e Rrahmani (23′). Non basta nella ripresa il gol di Pinamonti (51′), perché Meret ha salvato la sua porta in almeno tre occasioni clamorose. Squadra che al fischio finale viene comunque applaudita dai suoi tifosi.

Primo tempo

Napoli partito subito con molta convinzione e che già al 5′ ha colpito una traversa con Lukaku (che nella stessa azione ha anche messo a lato col destro da buona posizione).

Rossoblù schierati con una sorta di 4-2-3-1 con Vitinha esterno sinistro e Miretti più centrale e avanzato a cui spetta il compito spesso del primo pressing e della distribuzione dei palloni. Genoa spesso in difficoltà sulla grande qualità del palleggio azzurro (oggi in maglia bianca) e sulla tecnica di Neres. Paga anche in centimetri a livello fisico e così si assiste a un monologo o quasi della squadra di Conte che va in rete di testa prima con Anguissa su cross di Neres al (15′) e poi con Rrahmani che la spunta nel mucchio sulla punizione di Lobotka (23′). Sorprende che Vieira abbia pensato di lasciare in panchina Thorsby proprio per arginare sia di testa, sia a livello di intensità il centrocampo del Napoli. Unici tentativi verso la porta di Meret all’11 con Vitinha servito da un cross di Zanoli che si vede respingere il tiro da Rrahmani e un calcio piazzato di Pinamonti terminato di poco sopra la traversa al 29′.

Ripresa

Nella ripresa è un altro Genoa, prima Meret è straordinario su Pinamonti che tenta il destro a giro verso il palo più lontano deviando in corner (47′) poi non può nulla al 51′: Vitinha porta a spasso tre giocatori, entra in area e serve Pinamonti che accorcia le distanze toccando verso la porta sfruttando il ritardo di Juan Jesus (51′). Ancora Genoa al 65′ ed è Meret, ancora, a dire di no in tuffo a Badelj che aveva staccato di testa perfettamente su cross di Sabelli.

Al 70′ primi cambi: Badelj per Thorsby e Vitinha per Ekuban, che dà subito vivacità. Il Genoa alza ancora il baricentro.

Conte fa uscire Lukaku per Simeone e Neres per Kvaratskhelia ma è ancora il Genoa ad andare vicino al gol con Pinamonti al 78′: Vasquez ruba un gran pallone sulla trequarti del Napoli ad Anguissa, appoggio per Pinamonti che prova iuna specie di tiro-cross, ma allarga troppo la mira.

C’è spazio anche per Norton-Cuffy (79′ per Sabelli) e Balotelli (83′ per Miretti) ed è proprio lui a sfiorare il pareggio all’85: deviazione di gamba di Balotelli sul colpo di testa di Pinamonti e Meret è ancora eccezionale a respingere da due passi. Il portiere del Napoli è ancora super su Ekuban, che in scivolata stava per segnare su assist di Balotelli al 91′

Ecco le formazioni in campo

Genoa: Leali, Sabelli, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Badelj (70′ Thorsby), Miretti (83′ Balotelli), Zanoli, Pinamonti, Vitinha (70′ Ekuban).

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Gollini, Sommariva, Bohinen, Pereiro, Vogliacco, Norton-Cuffy, Marcandalli, Ankeye, Balotelli, Melegoni, Masini.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTomnay, Politano (87′ Spinazzola), Lukaku (73′ Simeone), Neres (73′ Kvaratskhelia)

Allenatore: Conte.

A disposizione: Contini, Caprile, Gilmour, Marin, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Raspadori, Folorunsho.

Arbitro: La Penna di Roma 1

Ammoniti: Sabelli, Frendrup (G); Juan Jesus (N)

Spettatori: 5342 biglietti venduti, di cui 2032 ospiti. 28093 abbonati