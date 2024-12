Genoa, Matturro: “Sto prendendo fiducia, in Serie A mi sento più centrale di difesa a quattro”

Genova. “Quando non si perde c’è allegria. Quando si perde testa bassa così è il calcio”. Alan Matturro commenta il momento del Genoa, che a piccoli passi sta comunque facendo qualche passo avanti in classifica in una stagione che lo vede più coinvolto a livello di presenze e minuti giocati.

In difesa è stato usato come un jolly quando c’era bisogno sia nella difesa a 3 sia in quella a 4. Ha però un ruolo preferito: “In Serie A mi sento più difensore centrale nella difesa a quattro – commenta sorridendo − troppo veloci gli esterni in questo campionato”.

La partita contro il Torino ha rappresentato comunque un passo avanti per il giovane difensore sudamericano, più preciso e pulito, autore anche di chiusure importanti. In queste due settimane con Vieira sta anche lavorando sulla gestione del pallone: “Devo migliorare tanto nell’uscita palla al piede. Comunque partita dopo partita sto prendendo più fiducia”.