Gaslini, strutture più moderne e il nuovo padiglione: arriva finanziamento da 103 milioni

Genova. Sostenere i lavori per l’ammodernamento delle strutture esistenti e la costruzione di un nuovo padiglione dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova, tra i migliori ospedali pediatrici specializzati al mondo. Sono questi gli obiettivi del finanziamento in project finance da 103,6 milioni messo a disposizione da Bper, CDP e UniCredit con garanzia Archimede di Sace in favore di Zena Project S.p.A., consorzio affidatario della concessione del valore complessivo di 546,2 milioni di euro per gestire la ristrutturazione ed i servizi immobiliari e tecnici necessari all’intera infrastruttura nei prossimi 22 anni.

L’operazione ha una forte valenza strategica perché sostiene un intervento che prevede la parziale ricostruzione di un gruppo di edifici, con la demolizione dei padiglioni 7 e 8, e la realizzazione ex novo di un Padiglione in grado di offrire nuovi servizi alle famiglie dei pazienti. I lavori di cantiere sono programmati in aree specifiche così da limitare i disagi per i pazienti e ridurre i tempi di costruzione.

Il finanziamento verrà messo a disposizione con quote paritarie da parte dei tre istituti. Nello specifico, CDP e UniCredit hanno operato in qualità di Lenders, Global Coordinators & Bookrunners, Mandated Lead Arrangers; Bper Banca in qualità di Lender, Mandated Lead Arranger, Banca Depositaria, Agente e Agente per la garanzia di SACE.

Renato Botti, Direttore Generale dell’Istituto Giannina Gaslini, ha dichiarato: “L’intervento finanziario a favore di Zena Project segna un altro passo importante verso la realizzazione del “Nuovo Gaslini”. Anche in questo caso, come nelle precedenti fasi di ideazione, messa a gara e assegnazione del progetto, tutto si è svolto nel rispetto di tempi molto stretti: dalla sottoscrizione del contratto di aggiudicazione nell’ottobre 2023 siamo passati, in poco più di un anno, all’apertura del cantiere del Padiglione ‘Zero’, all’avvio delle demolizioni, all’approvazione del progetto esecutivo, per arrivare oggi al contratto di finanziamento bancario dell’iniziativa. Siamo molto orgogliosi che importanti protagonisti del settore finanziario abbiano riconosciuto la valenza strategica e il valore strutturale e assistenziale del “Nuovo Gaslini”. Il nuovo polo di ricerca, cura e formazione vuole essere un ospedale pediatrico esemplare per la salute di tutti i bambini in Italia e nel mondo, in grado di confrontarsi e dialogare con le strutture leader a livello internazionale”.

Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER Banca, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa importante operazione a sostegno di un progetto di ampliamento e ammodernamento dell’ospedale Gaslini di Genova, riconosciuto come uno dei principali centri pediatrici di eccellenza in Italia. Questo investimento rafforza il nostro impegno verso il miglioramento dei servizi legati alla salute e al benessere dei cittadini evidenziando al contempo la nostra attenzione per il territorio ligure. La collaborazione di BPER, anche Banca Agente del finanziamento, con uno sponsor di eccellenza come CMB conferma la capacità di lavorare congiuntamente per realizzare obiettivi comuni nell’ambito delle infrastrutture sociali”.

“L’intervento finanziario a favore dello sviluppo di una struttura sanitaria pediatrica d’eccellenza a livello internazionale come il Gaslini di Genova – sottolinea Carlo Lamari, Responsabile Infrastrutture di Cassa Depositi e Prestiti – ha forte valenza strategica in quanto concorre a potenziare un centro di cura ad alta complessità ed intensità, rispondendo all’esigenza di una sanità moderna e funzionale, accelerandone la transizione energetica. Siamo orgogliosi di supportare il progetto del “Nuovo Gaslini” che mette al centro i piccoli pazienti con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità delle cure e dei servizi loro offerti, creando nel contempo le condizioni logistiche e strumentali affinché il personale sanitario possa continuare ad operare secondo i più elevati standard”.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, commenta: “Siamo fieri di sostenere Zena Project nel complesso piano di costruzione e gestione del nuovo Padiglione Zero e dell’ammodernamento dell’ospedale Gaslini, centro pediatrico di eccellenza. Un progetto che comporta una profonda riorganizzazione funzionale dell’Istituto affinché sia sempre più efficiente, tecnologicamente avanzato, aperto all’innovazione e alla ricerca. Questa operazione di finanziamento assume dunque una doppia valenza: supporta storiche realtà produttive locali, come la CMB di Carpi, e contribuisce alla realizzazione di opere strategiche per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Tutto ciò è in piena coerenza con l’obiettivo di UniCredit: fornire alle comunità strumenti per progredire”.

“Questa operazione è un ulteriore tassello verso la realizzazione del “Nuovo Gaslini” e apre il progetto a una nuova fase che vedrà consegnata al Paese un ospedale internazionale più efficiente, performante dal punto di vista energetico, innovativo, ma allo stesso tempo accogliente e a misura dei più piccoli. Constatiamo con soddisfazione come il progetto presentato sia stato capace di attirare l’interesse di primari finanziatori che hanno dimostrato ancora una volta di apprezzare il nostro modo di operare” – dichiara Marcello Modenese Direttore Risorse Finanziarie e Pianificazione del Gruppo CMB.

“Siamo estremamente orgogliosi di contribuire al progetto di efficientamento dell’ospedale Gaslini di Genova, una struttura di eccellenza nella sanità pediatrica a livello internazionale.” – dichiara Saverio Amoroso, Senior Relationship Manager di SACE. “Questo importante intervento non solo migliorerà la qualità delle cure offerte ai piccoli pazienti, ma rappresenta anche un significativo passo per la modernizzazione della struttura. La nostra Garanzia Archimede ha giocato un ruolo cruciale per il successo dell’operazione, facilitando l’accesso al credito da parte di Zena Project e favorendo la collaborazione tra gli istituti finanziari coinvolti. Siamo da sempre al fianco delle imprese italiane e continueremo a farlo, supportando iniziative come questa che possano apportare benefici concreti alla comunità e al territorio e contribuire allo sviluppo sostenibile del nostro Paese.”