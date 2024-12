Gaslini e villaggio in Madagascar, il doppio risvolto benefico per i bambini del Natale di Cna Genova

Genova. Un Natale all’insegna della beneficenza per i bambini più sfortunati a Genova e in Africa. È quanto ha organizzato quest’anno Cna Genova, sostenendo due iniziative differenti ma unite dallo stesso (nobile) scopo.

Giovedì sera la cena al Palazzo della Borsa con Conister (consorzio di imprese di Cna e partner dell’iniziativa) per raccogliere i fondi da destinare al progetto del villaggio di Vorehe in Madagascar, domani, invece, la Camminata dei Babbi Natali organizzata da MyTrekking, per sostenere i piccoli pazienti dell’Istituto Gaslini.

“Anche quest’anno Cna Genova ha voluto aiutare il Gaslini sostenendo l’ormai storica Camminata dei Babbi Natali organizzata da MyTrekking per la giornata di domani, che sarà anche l’ultimo giorno del nostro Mercatale in piazza De Ferrari – spiega il segretario di Cna Genova, Barbara Banchero -. Alla conferma di questa iniziativa, abbiamo voluto aggiungere un altro momento per aiutare i bambini, in questo caso quelli del villaggio di Vorehe in Madagascar. Anziché organizzare la classica cena aziendale abbiamo pensato di allargare l’evento a tutti gli imprenditori e i dipendenti di Cna Genova per raccogliere fondi da destinare a questo progetto che il nostro consorzio Conister segue già da qualche anno. Siamo riusciti a raccogliere oltre 5.000 euro, che per la realtà di questo villaggio africano significa garantire i prossimi anni di vita a 35 bambini: con un posto dove dormire, 3 pasti al giorno e un percorso di studi”.

Cna Genova, come partner dell’iniziativa, ricorda l’appuntamento con la Camminata dei Babbi Natale di MyTrekking in programma domani, sabato 22 dicembre, alle 10:30 in piazza De Ferrari. I fondi raccolti grazie all’evento saranno destinati al Dipartimento Emato-Oncologia-Trapianto di Midollo del Gaslini.