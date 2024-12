Galliera contro Italia Nostra, la solidarietà a Stefano Fera dai Cittadini per Carignano

Genova. “I Cittadini per Carignano esprimono solidarietà all’architetto Stefano Fera, Presidente della sezione locale di Italia Nostra, sotto attacco dei vertici dell’Ospedale Galliera per aver osato esercitare il diritto di rivolgersi alla giustizia amministrativa nell’esercizio della sua missione statutaria”.

Questo il comunicato stampa dei Cittadini per Carignano, che intervengono sulla querelle scoppiata in questi giorni tra la dirigenza del Galliera e Italia Nostra.

“Ricordiamo che l’Ente Galliera – che dovrebbe ispirarsi al principio ippocratico “primum non nocere”, tanto più sotto la guida di uomo di Chiesa – non è nuovo ad azioni intimidatorie contro i vertici dell’associazione ambientalista: nel 2021, infatti, denunciarono l’allora Presidente, dottor Ermete Bogetti, per aver evidenziato, anche alla luce della sua autorevole esperienza di Procuratore Regionale della Corte dei Conti, le criticità, anche finanziarie, dell’operazione immobiliare. Oggi, alle minacce di querela, si aggiunge il tentativo di delegittimare il Presidente Fera, scavalcato dai dirigenti dell’Ospedale, che invocano a mezzo stampa l’intervento da Roma del Presidente Nazionale di Italia Nostra, nella speranza che un incontro al vertice nelle stanze della Curia metta a tacere definitivamente le istanze della base genovese dell’associazione, magari negoziando il ritiro dei ricorsi in attesa di giudizio. I Cittadini per Carignano sono certi che il Presidente Nazionale di Italia Nostra, lungi dallo sconfessare la coerenza ed il coraggio di dirigenti e soci della sezione locale, dimostrerà ai vertici del Galliera che in Democrazia decide il Popolo e che in uno Stato di Diritto si attendono, senza timore, le sentenze della magistratura”