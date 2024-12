Oltre 80 infermieri in ‘fuga’ dal Galliera dopo il concorso: “Rischio terremoto per il sistema sanitario cittadino”

Genova. “L’esito del concorso per infermieri che ha coinvolto l’area metropolitana rischia di trasformarsi in un terremoto che se vede il Galliera come suo epicentro potrebbe avere forti ripercussioni su tutta l’organizzazione sanitaria genovese”.

L’allarme arriva da Uil Fpl Genova e Uil Fpl E.O. Ospedali Galliera, che puntano i fari sul possibile esodo di infermieri dal Galliera, appunto, verso la Asl 3 alla luce del concorso bandito, a gestione unificata, dall’ospedale San Martino. Una graduatoria finalizzata a reperire 294 figure da smistare all’interno delle strutture dell’area metropolitana, che consentirebbe ad almeno 80 infermieri di trasferirsi, causando inevitabili ricadute sul funzionamento dell’ospedale di Carignano.

“È attesa una vera e propria emorragia di personale, non solo precario alla ricerca di un posto a tempo indeterminato, ma anche di professionisti con anni di esperienza e altissime competenze”, spiegano Marco Vannucci, segretario generale Uil Fpl Genova e Marco Deidda, segretario aziendale Uil Fpl E.O. Ospedali Galliera.

“Tutto questo evidentemente ci preoccupa per le ricadute non solo sui servizi resi alla cittadinanza – proseguono i rappresentanti sindacali – ma anche per gli ulteriori disagi e il peso delle difficoltà organizzativo/professionali che i colleghi che rimangono dovranno affrontare”. A preoccupare sono proprio i numeri: oltre ottanta infermieri, una fuoriuscita cui difficilmente si riuscirebbe a porre rimedio a breve e medio termine, e con le festività natalizie imminenti si teme per il funzionamento del pronto soccorso, che senza personale potrebbe andare in crisi in uno dei periodi più frenetici e complessi dell’anno.

“Le motivazioni sono diverse, alcune di carattere personale o professionale, ma sicuramente, come abbiamo sempre segnalato da tempo e in più occasioni ufficiali, ci sono anche le scelte dettate da un continuo ed inesorabile peggioramento delle condizioni di lavoro – sottolineano i sindacati – Nonostante le innegabili difficoltà in cui versa il servizio sanitario nazionale con carenze organizzative, aumento delle responsabilità, dei carichi di lavoro, delle malattie professionali e delle aggressioni anche fisiche contrastate mediante la totale disponibilità e il continuo sacrificio, il personale sanitario lamenta una gestione della tecnostruttura troppo rigida“.

I sindacati chiamano quindi in causa l’incertezza legata alla costruzione del nuovo ospedale, considerato “di vitale importanza per operatori e comunità”, e la necessità di confermare il finanziamento pubblico. A fine novembre anche i medici erano scesi in campo per ribadire l’importanza di realizzare la struttura: dopo i ricorsi al Tar presentati da Italia Nostra e la dura reazione del management, i dirigenti medici si sono dati appuntamento nel salone dei congressi per decretare a gran voce che il progetto del nuovo Galliera deve partire il prima possibile.

“Nonostante le continue segnalazioni nelle quali rappresentavamo le nostre preoccupazioni, oggi purtroppo realtà, abbiamo formalizzato alla direzione e alle istituzioni una richiesta di incontro urgente per poterci confrontare sulle inevitabili ricadute, ma anche su un percorso di ripresa – concludono i sindacati – Se si vuole ricostruire un rapporto con i dipendenti, il nostro ruolo risulta fondamentale. Le nostre priorità sono quelle di mantenere la qualità dei servizi e dell’assistenza, da sempre elemento distintivo dell’E.O. Ospedali Galliera ma, al pari, quella di tutelare professionalità e condizioni di lavoro degli operatori nel tentativo di limitare al massimo le inevitabili ricadute negative per quanto sta accadendo”.

La direzione dell’ospedale Galliera, contattata da Genova24, ha scelto al momento di non rilasciare commenti.