Galliera, Cisl Fp Liguria: “Via libera il prima possibile alle assunzioni degli infermieri”

Genova. “Negli ultimi giorni si sono rincorse molte voci a riguardo di un presunto “blocco” delle assunzioni dalla graduatoria del concorso per infermieri, blocco che sarebbe imputabile alla necessità di salvaguardare la tenuta sotto il profilo del personale di alcune aziende sanitarie, in particolare del Galliera. Infatti molti dei dipendenti dell’ospedale di Carignano, pur in servizio con contratto a tempo indeterminato, hanno deciso di partecipare al concorso per trasmigrare verso altre realtà lavorative evidentemente per loro più vantaggiose. Da qui, alcune dichiarazioni hanno dato il via al susseguirsi delle voci in questione”, spiegano Gabriele Bertocchi, Segretario Generale Regionale Cisl FP Liguria; e Andrea Manfredi, Componente di Segreteria Regionale Cisl FP Liguria.

Che proseguono: “A nostro avviso, non permettere lo scorrimento della graduatoria, o semplicemente rallentarne il normale flusso, sarebbe una soluzione assolutamente controproducente sotto vari profili. Il primo è rappresentato dal fatto che, alcune aziende maggiormente appetibili perché evidentemente più soddisfacenti – vedi il policlinico San Martino, a cui attualmente mancano più di 160 infermieri– si vedrebbero penalizzate a causa del deficit di attrattività di un altro ospedale, ricevendo così un danno dal fatto di essere considerati migliori. Teniamo però a ricordare che il danno, quando si parla di sanità, lo ricevono soprattutto gli utenti”.

“E qui il secondo punto: l’unico modo per far sì che un ospedale scarsamente attrattivo possa essere scelto dagli infermieri, è quello di scorrere le graduatorie sino alla saturazione dei posti in quelli più ambiti. In tal modo, gli idonei restanti in graduatoria potrebbero essere chiamati dal Galliera, che nel frattempo dovrebbe attivarsi con bandi a tempo determinato per tamponare l’emorragia. A questo punto nessuno rimarrebbe penalizzato, soprattutto i malati”, continuano i sindacati.

“Quindi, riteniamo che la regione, nei suoi organi più alti, dovrebbe spingere in senso opposto, cercando di far procedere le assunzioni il più celermente possibile, segnale che leggeremmo come di corretta comprensione del quadro generale della situazione. A nostro avviso però, l’attenzione dovrebbe essere rivolta anche verso altri aspetti della faccenda: dovremmo forse chiederci quali sono i motivi di tanta scarsa appetibilità del Galliera – affermano Bertocchi e Manfredi – noi della CISL FP Liguria qualche risposta ce la siamo data. In prima battuta troviamo gli aspetti economici, che vedono questa realtà sanitaria svantaggiata a causa dei fondi dedicati ai lavoratori del comparto, che sono meno capienti di quelli di altre aziende. Tradotto, premi di produzione più bassi e meno avanzamenti di carriera. Dopodiché arrivano i problemi gestionali: abbiamo rilevato scelte aziendali da noi più volte criticate, che hanno creato forte malcontento, anche a causa di comunicazioni poco chiare e contraddittorie. Facciamo solo alcuni esempi. La direzione ha fatto circolare l’ipotesi di interventi sugli orari dei part-time per recuperare “briciole” di ore lavorate,che frutterebbero ben pochi vantaggi all’ente, ma che sconvolgerebbero la vita dei dipendenti, creando panico negli interessati”.

“Altro esempio: abbiamo seguito diversi casi di lavoratori che per questioni di disorganizzazione si sono visti rimuovere senza un chiaro motivo dalle loro abituali posizioni di lavoro, per essere collocati altrove, con orari diversi, senza poi riuscire a tornare allo status quo ante. E per ultimo, non certo per importanza, abbiamo avuto notizia di diversi lavoratori che si sono rivolti alla consigliera di fiducia per atteggiamenti da loro considerati vessatori da alcuni sovraordinati aziendali, problema a riguardo del quale, l’ente non ha ancora preso nessuna posizione, nemmeno di tipo cautelativo per i denuncianti”, sottolineano dalla Cisl Fp.

“Quindi, se la direzione ospedaliera non porrà riparo alle criticità da noi sottolineate, che ricordiamo sono solo alcuni esempi di un quadro a nostro avviso più ampio, si troverà nelle medesime condizioni difronte ai prossimi concorsi, che stando al disastroso panorama regionale, non potranno essere rimandati a lungo”, concludono.