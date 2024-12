Galleria di via Pavese, Ariotti (Lega): “I locali riprendono vita”

Genova. “A breve, i locali della galleria commerciale del quartiere San Pietro Lavatrici, a Prà, saranno riaperti”. Lo dice in una nota Fabio Ariotti, consigliere comunale della Lega con delega alla partecipazione dei cittadini e comitati.

“Dopo anni di abbandono, grazie ad un lavoro che ho svolto con il territorio e i comitati del quartiere, questi locali torneranno ad essere un punto di riferimento per la comunità. Avevo presentato documenti in consiglio comunale per sollecitare una riqualificazione e un’assegnazione concreta di questi spazi, sia a livello commerciale che associativo”, dice.

“Con i comitati di quartiere – spiega Ariotti – abbiamo lavorato per oltre due anni su un progetto condiviso, riuscendo a mettere d’accordo anche realtà che in passato avevano avuto visioni divergenti. Il progetto è stato presentato al vicesindaco Piciocchi e da lì è iniziato l’iter che ha portato alla riqualificazione”.

“Questo è stato possibile solo grazie al dialogo e all’impegno di tutte le parti coinvolte. L’intervento, che ha richiesto un investimento complessivo di circa 280mila euro, ha portato alla riqualificazione degli spazi per ospitare attività commerciali e associative fondamentali per un quartiere di edilizia popolare e in parte privata, situato in un’area collinare con forti necessità di presidi di prossimità. Grazie a questa riqualificazione, la galleria di via Cesare Pavese tornerà a essere un luogo vivo, un punto di riferimento per i cittadini e un supporto concreto per la rete sociale del quartiere. Grazie all’assessore Piciocchi, ai comitati e a tutte le parti istituzionali e associative che hanno collaborato per raggiungere questo importante traguardo”, conclude.