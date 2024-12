Veterinario genovese derubato del dispositivo che traina la carrozzina: “Sparito in pochi minuti, non è da società civile”

Genova. “Io ho un senso dell’ironia piuttosto spiccato, in questa situazione non mi viene altro da dire, nell’amarezza, che siamo davanti a una persona peggiore di un ladro di biciclette”. Antonella Ciccone è la moglie di Andrea Chiuminatto, veterinario genovese cui martedì pomeriggio qualcuno ha rubato il triride, un dispositivo che consente di ‘motorizzare’ la carrozzina trasformandola in una sorta di triciclo elettrico con cui muoversi in città.

Chiuminatto, 63 anni, si trovava in via Posalunga, a Borgoratti, per far visita alla suocera. Il tempo di sganciare il dispositivo dalla carrozzina, appoggiarlo vicino al portone ed entrare nell’edificio, e quando ne è riuscito pochi minuto dopo il triride non c’era più: “Quando mi ha chiamato era sconcertato – racconta Ciccone – Mio marito fa il veterinario da 40 anni, è una persona attivissima e questo dispositivo gli è indispensabile per muoversi in città, soprattutto da quando è senza la macchina, che ha tutti gli ausili necessari a una persona con disabilità”.

Il furto è avvenuto in pochi minuti, intorno alle 14.20. Non appena ha realizzato quanto era accaduto Chiuminatto ha chiamato la moglie e poi il 112. Dopo la denuncia è quindi partito il tam tam sui social, condiviso da decine di persone, per cercare di individuare il dispositivo e restituirlo al veterinario: “Al di là del costo, circa 3mila euro, il triride è molto importante per lui – sottolinea la moglie – Non so cosa sia venuto in mente a chi l’ha preso, non è un dispositivo che può essere utilizzato per altro che non sia trainare la carrozzina. Speriamo che qualcuno lo avvisti e lo segnali, o che la persona che l’ha preso decida di restituirlo”.

L’appello con la foto del triride rubato circola sui social da ore e rimbalza da un gruppo all’altro, condiviso dalle tante persone che conoscono Chiuminatto anche per la sua attività come veterinario in una clinica della Foce: “Al netto di ciò che è accaduto a noi, in una società civile non può succedere che portino via un presidio a un disabile per muoversi in autonomia. È una cosa che ci ha molto scosso”.