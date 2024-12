Rubano i regali di Natale da un’auto in sosta: due denunce

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato una coppia di 32enni, entrambi senza dimora, dopo averli sorpresi con alcuni regali di Natale rubati poco prima da un’auto parcheggiata.

La volante è intervenuta domenica sera in centro storico su richiesta di due persone che denunciavano un furto a bordo della loro auto. I due hanno spiegato che all’interno dell’abitacolo c’erano alcune borse con effetti personali, documenti e alcuni regali di Natale da poco comprati, e che uno di loro era andato alla ricerca dei colpevoli in via Prè.

Poco dopo il derubato ha raggiunto le pattuglie indicando una coppia: la donna aveva in mano un paio di scarpe e una bottiglia di vino che lui ha riconosciuto come quelli presi dalla sua auto. I due sono stati accompagnati in questura, dove a seguito di accertamenti è emerso che a carico dell’uomo era in atto un divieto di ritorno nel Comune di Genova. Lui è stato denunciato per inottemperanza, lei per ricettazione.