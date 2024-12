Rubano smartphone da un negozio, ladri incastrati dal sistema di tracciamento

Genova. Hanno rubato due iPhone da un negozio di telefonia, ma il sistema di tracciamento dei dispositivi alla fine li ha incastrati: tempo pochi minuti e una pattuglia della polizia li ha rintracciati in via Gramsci, ancora con il bottino in tasca.

È successo mercoledì mattina in piazza Martinez, a finire in manette un 29enne e un trentenne. Le volanti sono intervenute su segnalazione del titolare del negozio, che ha segnalato l’accaduto riferendo il furto dei due telefoni e di 280 euro.

Grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza, che hanno registrato gli autori del furto all’opera, gli agenti hanno ottenuto una descrizione dettagliata dei due giovani, e attraverso l’app di tracciamento degli iPhone rubati sono riusciti a rintracciarli.

Sottoposti a controllo, sono stati trovati con addosso entrambi i telefoni e arrestati per furto in concorso. In mattinata la direttissima.