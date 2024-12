Ruba un borsello al tassista, diciottenne incastrato dalla dash cam

Genova. Ha rubato il borsello dal sedile di un taxi approfittando della distrazione del tassista, ma non si è accorto che sull’auto era montata una dash cam che ha ripreso tutto. E così il ladro, un diciottenne, è stato alla fine riconosciuto e bloccato in centro storico.

A riconoscere il giovane è stato proprio il tassista, che lo ha visto in zona Pré e ha fermato una pattuglia dell’Unità Territoriale Centro della polizia locale per segnalarlo. Gli agenti hanno ricostruito che il furto era avvenuto in zona Brignole, nei posteggi riservati ai taxi: il tassista era sceso per pulire l’auto e il giovane si era avvicinato afferrando il borsello e allontanandosi.

Quando il tassista si è accorto del furto ha subito scaricato i filmati dalla dash cam montata sull’auto per sicurezza e ha fatto denuncia alla Polfer di Brignole. Gli agenti della locale a quel punto hanno seguito per alcuni minuti il presunto ladro e lo hanno segnalato ai colleghi del nucleo Centro Storico, che lo hanno bloccato e sottoposto a controllo.

Si tratta di un diciottenne di origini algerine, sprovvisto di documenti d’identità e dunque accompagnato negli uffici di piazza Ortiz, dove è stato identificato per essere successivamente denunciato per furto con destrezza e per indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Il giovane, infatti, avrebbe utilizzato la carta bancomat del tassista prima che fosse bloccata.