Furti nei ristoranti di corso Italia, due arresti: a incastrare i ladri le telecamere

Genova. Ancora furti nei ristoranti della zona di corso Italia, ma stavolta i ladri sono stati intercettati dalla polizia e arrestati.

Si tratta di un 51enne e un 28enne genovesi, che secondo quanto ricostruito hanno colpito in un ristorante di via Cavallotti e in uno di corso Italia. A chiamare il 112 e arrivare le volanti è stato il dipendente del ristorante di via Cavallotti, che dalle telecamere di sorveglianza ha visto due persone rovistare nella cassa e poi scappare.

I poliziotti hanno diramato via radio la descrizione dei due uomini e si sono spostati in zona, avendo conferma che la cassa del locale era stata svuotata. Ipotizzando che gli autori fossero ancora nei dintorni hanno perlustrato le attività commerciali nelle vicinanze e notato una porta aperta con segni di danneggiamento sul retro di un altro ristorante. Appena entrati, hanno trovato degli arnesi da scasso vicino alla cassa danneggiata e, proprio dentro ai locali, i due autori del furto mentre cercavano di nascondersi.

Grazie anche all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza i due uomini, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto in concorso e accompagnati nel carcere di Marassi.