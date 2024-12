Furti in abitazione a Genova, indagini della polizia su un colpo a Castelletto

Genova. Indagini della polizia di Stato su un furto in abitazione avvenuto nel quartiere di Castelletto, a Genova, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre, l’ennesimo colpo di una lunga serie e di certo non l’ultimo di questo periodo natalizio.

I ladri, in questo caso, hanno colpito in via Ameglia, entrando dalla finestra della cucina dell’abitazione dove non erano presenti i proprietari. Ad accorgersi dei ladri sono stati alcuni vicini di casa che hanno visto i malviventi allontanarsi in strada con due borsoni carichi di refurtiva.

Quando sono arrivate le volanti della polizia, anche con la scientifica, i due ladri si erano già dileguati ma non si esclude che il loro percorso possa essere rimasto impresso nelle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona.

Il colpo è avvenuto intorno all’una di notte. Ancora da quantificare il valore della refurtiva perché gli inquilini non sono ancora stati rintracciati, forse via per le vacanze. Al loro rientro, li attende una brutta sorpresa.