Genova. Importante fuga di gas a San Quirico, in val Polcevera, a causa di un furto in un magazzino che ha riguardato i raccordi in ottone di tredici bombole al Gpl.

La situazione si è fatta talmente pericolosa che i vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno dovuto evacuare i quattro appartamenti sovrastanti. Per fortuna non si registrano feriti.

Attualmente è in corso la bonifica dell’area.

(foto d’archivio)