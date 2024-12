Fucili ereditati dalla suocera e mai denunciati: Aldo Spinelli va a processo

Genova. Mentre tra pochi giorni Aldo Spinelli chiuderà con il patteggiamento la vicenda che lo ha portato ai domiciliari nell’ambito della maxi inchiesta per la corruzione (l’udienza per lui, Giovanni Toti e Paolo Signorini è fissata al 18 dicembre davanti al giudice Matteo Buffoni), per l’imprenditore si profila un processo collegato alla perquisizione effettuata dalla guardia di finanza il 7 maggio, giorno dell’arresto.

Quel giorno a casa di Spinelli a Villa Carrara, le fiamme gialle avevano trovato, oltre a circa 200mila euro in contanti, 3 fucili da caccia. Si tratta in dettaglio di un fucile a calibro 28 a canne giustapposte (doppietta) marca Bernardelli, uno di calibro 20 monocanna marca “Fabbrica Nazionale Armi” e di infine un fucile semiautomatico calibro 12 marca Breda.

Di quei fucili Spinelli aveva detto ai suoi avvocati Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro di non ricordare nemmeno l’esistenza. In realtà come è emerso dagli accertamenti richiesti dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, i tre fucili erano stati ereditati dalla suocera dell’imprenditore. Lei li aveva regolarmente denunciati, mentre l’imprenditore oggi 84enne no. Il reato è quindi quello previsto dall’articolo 697 del codice penale che punisce l’omessa denuncia di un’arma. Si tratta di un reato ‘contravvenzionale’ che potrà essere punito con un’ammenda. Il processo è stato fissato davanti al giudice Canepa il 25 marzo.