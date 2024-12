“Free Free Palestine”, lunedì sera l’evento al Teatro Duse: sul palco più di 50 artisti

Genova. Lunedì 16 dicembre più di cinquanta artisti, italiani e internazionali saliranno sul palco del teatro Duse per la seconda edizione di Free Free Palestine. Obiettivo dello spettacolo, dimostrare la loro vicinanza al popolo palestinese e chiedere pace, giustizia e libertà: “Un incontro tra diversi linguaggi artistici nel nome di una cultura da conoscere e difendere”.

Viva Viva Palestina è una rete di artisti che nasce a Genova nel novembre 2023 per esprimere supporto e solidarietà al popolo palestinese e che ha come finalità la diffusione e la divulgazione della cultura e dell’arte della Palestina.

Attori, cantanti, danzatori e musicisti che si sono distinti per il loro percorso artistico e lo spessore umano, si esibiranno dando voce ad autori come Mahmud Darwish – a cui è idealmente dedicata l’intera serata – Fadwa Tuqqan, Samìh al-Qàsim, Refaat Alareer, Fatena al-Ghurra.

Tra gli attori che hanno aderito saranno presenti: Elena Arvigo, Enrico Bonavera, Eva Cambiale, Elena Dragonetti, Linda Gennari, Carlo Orlando, Nicola Pannelli, Alessia Pellegrino, Pino Petruzzelli e Raffaella Tagliabue; tra i musicisti – ne citiamo solo alcuni – Francesco Baccini, Pasino, Mirna Kassis, Rebis, Max Manfredi, Giua, Gnu Quartet, Motus Laevus, Cadira, Deniz Ozdogan e Aleph Viola. Inoltre avremo il piacere di ascoltare due grandi traduttori dell’opera di Mahmoud Darwish: Saleh Zaghloul e Lucy Ladikoff.

La serata, organizzata in collaborazione con Defence for Children International Italia, sarà interamente a scopo benefico. “L’arte e la musica sono un modo fondamentale per esprimere la nostra vicinanza al popolo palestinese ma anche per condannare, senza alcuna esitazione, l’inaccettabile violenza che ormai da più di un anno uccide, ferisce e brutalizza la popolazione civile e in particolare i bambini e le bambine” spiega Pippo Costella, direttore di Defence for Children.

Il ricavato dei biglietti e delle donazioni verrà devoluto a progetti e realtà che operano sul territorio palestinese: Ele Elna Elak, Gazzella onlus (http://www.gazzella-onlus.com) e una campagna di crowdfunding, organizzata dalle realtà palestinesi di microfinanza ACAD e Reef, in collaborazione con Banca Etica, che ha come obiettivo quello di sostenere, ricostruire e ripristinare fino a 156 imprese individuali o piccole comunità operanti nel settore agroalimentare colpite dagli attacchi dei coloni in Cisgiordania. Inoltre Viva Viva Palestina continuerà a portare avanti il suo progetto di supporto alle famiglie di Gaza, arrivate a Genova nel febbraio 2024 per curare i propri figli al Gaslini.

Sul sito ufficiale di Viva Viva Palestina | Artists for justice, peace and freedom, sarà possibile scorrere l’intera lista degli artisti ospiti e tutte le informazioni dettagliate dell’evento. Per l’acquisto dei biglietti è disponibile il link della biglietteria del Teatro Nazionale Genova.

La serata sarà disponibile in streaming sui canali Facebook dell’associazione Defence for Children Italia e della rete Viva Viva Palestina, oltre che su altre piattaforme amiche.