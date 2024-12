Free Comics Week: nelle fumetterie aderenti albi gratuiti sino a esaurimento scorte

Genova. Arriva la Free Comics Week, un appuntamento interamente dedicato alla promozione della lettura del fumetto. Per un’intera settimana, da sabato 7 a venerdì 13 dicembre, nelle fumetterie aderenti di tutta Italia, sarà possibile ricevere albi speciali inediti a distribuzione gratuita selezionati dalle principali case editrici di fumetto italiane.

La Free Comics Week, la settimana del fumetto gratuito, offrirà ai lettori una selezione di albi per tutti i gusti. Fino a esaurimento scorte, le fumetterie che aderiscono all’iniziativa distribuiranno gratuitamente ai lettori un mix di albi inediti, pensati esclusivamente per l’occasione, e preview di volumi in uscita nei prossimi mesi. Questa iniziativa vede la partecipazione di quattro tra i principali editori di fumetti in Italia: Panini Comics, Star Comics, Sergio Bonelli Editore e Bao Publishing, uniti per sostenere la diffusione del fumetto e valorizzare i suoi autori.

Ecco le proposte editoriali della speciale settimana dedicata al fumetto: Absolute Power Special, Dal mondo di Topolino: Topolino e il pianeta inosservabile/Un lavoro per Paperinik, X-Men: Dalle ceneri… un nuovo inizio!, Alien e Dead Account 1 (Panini Comics); Kagurabachi, Re Cervin, Jinrui-Shoku: Blight of Man, Somna e Gukken.com (Star Comics); Dragonero: Le cronache dell’Erondár (Sergio Bonelli Editore); Hack/Slash: Ritorno a scuola (BAO Publishing).

In Liguria sono parecchie le fumetterie aderenti. Per la provincia di Genova sono: Infinity Comics a Chiavari; Comics Corner, Comics Sans, Funside Fiumara e Il Mondo del Fumetto a Genova; Galleria Libreria dell’Arco a Santa Margherita Ligure.