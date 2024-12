Ritrovata senza vita a Ovada l’insegnante scomparsa da Masone

Genova. Si è chiusa nel peggiore dei modi la scomparsa di Franca Caruzzo, la 65enne di Masone, insegnante dell’istituto comprensivo Valle Stura, di cui si erano perse le tracce lo scorso 15 dicembre. La donna è stata trovata senza vita a Ovada, cittadina in provincia di Alessandria dove era stata avvistata per l’ultima volta domenica pomeriggio.

A darne notizia sono stati i carabinieri della compagnia di Acqui Terme, competente per il territorio. Il corpo è stato individuato lunedì pomeriggio alla periferia della città, nelle vicinanze del torrente Orba da un passante che ha avvisato il 112.

La salma è stata trasferita all’obitorio di Alessandria, a disposizione della Procura. Dai primi accertamenti non sono stati rinvenuti segni di violenza sul corpo e non si tratterebbe di una morte violenza, ma risposta più precise dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

La 65enne, originaria di Genova ma da tempo residente in Valle Stura, come detto era stata vista per l’ultima volta nei pressi della stazione ferroviaria di Ovada domenica pomeriggio. Lunedì mattina i colleghi della scuola, non vedendola presentarsi e non trovandola al telefono, avevano avvisato i carabinieri e con i vigili del fuoco erano entrati nel suo appartamento trovandolo in ordine. A preoccupare il fatto che avesse lasciato solo l’amato gatto e non avesse avvisato nessuno della sua assenza.

Le ricerche erano subito partite in Valle Stura e si erano allargate a Ovada, cittadina che la donna frequentava e dove appunto era stata vista da un’ex collega. A interessarsene anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto’, cui i parenti e gli amici si erano rivolti per lanciare un appello. Una settimana dopo, il tragico ritrovamento.

“Dopo giorni di apprensione per la sorte della signora Franca Caruzzo, la comunità masonese porge sentite condoglianze alla famiglia – è stato il commento del Comune di Masone – stringendosi al dolore dei figli e di tutti i suoi cari”.