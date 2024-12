Fondazione Piaggio, in occasione dei 70 anni un evento al Palazzo della Borsa il 13 dicembre

Genova. Imprenditorialità e innovazione, visione e coraggio accompagnati sempre da una profonda attenzione al benessere collettivo. Sono queste le cifre della presenza in Liguria e in Italia della famiglia Piaggio, protagonista della storia economica italiana dalla fine del XIX a tutto il XX secolo, che celebra quest’anno il 70° anniversario della Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio e Maria Piaggio Casarsa nata da quell’esperienza. Questa mattina è stato presentato il programma dell’evento di celebrazione che si svolgerà venerdì 13 dicembre alle ore 17 nella Sala delle Grida di Palazzo della Borsa a Genova. In rappresentanza della Regione Liguria è intervenuta Simona Ferro, assessore alla cultura.

Durante la presentazione è stato illustrato il nuovo progetto letterario e multimediale che la Fondazione dedica alla storia della famiglia Piaggio: un viaggio tra i grandi progetti industriali, tra cui la creazione di veicoli iconici come la Vespa, simbolo di innovazione e design italiano, e lo sviluppo della cantieristica navale e ferroviaria, che ha contribuito alla modernizzazione infrastrutturale del nostro Paese. A questi successi imprenditoriali si è sempre affiancata una profonda attività filantropica che ha accompagnato ogni tappa di questa esperienza.

Tra le testimonianze più significative del legame della famiglia con Genova e la Liguria rimane la fontana di Piazza De Ferrari (progetto dell’architetto Giuseppe Crosa di Vergagni), donata nel 1936 dai fratelli Carlo e Rocco in memoria del fratello Giuseppe e del padre senatore Erasmo Piaggio, simbolo di un impegno che ha unito industria e comunità.

“La Fondazione Piaggio è molto più di una testimonianza del passato: è un faro acceso sulla straordinaria capacità imprenditoriale e filantropica di una famiglia che, tra Ottocento e Novecento, ha saputo costruire ponti tra economia, cultura e solidarietà – ha dichiarato l’assessore Simona Ferro – con iniziative come questa si rilancia la memoria in una dimensione contemporanea, restituendo alla collettività il senso profondo dell’eredità Piaggio: un impegno per il futuro che trae forza dalle radici. Ringrazio la Fondazione per aver scelto di condividere questo straordinario patrimonio con le generazioni di oggi e di domani”.

“La storia della famiglia Piaggio è legata a stretto giro con la storia stessa del nostro paese e della nostra città – dice l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Genova Francesca Corso – una storia che ogni giorno ci viene ricordata dall’iconica fontana di piazza De Ferrari, dono proprio della famiglia Piaggio. Ma questa è una storia che va oltre l’industria, la Vespa, la cantieristica navale: grazie alla Fondazione Piaggio viene portata avanti una tradizione di innovazione, di solidarietà e filantropia. Un’eredità da condividere e di cui andare fieri”.

“Abbiamo messo le premesse perché la Fondazione possa continuare nel tempo ad operare, avendo garantito il capitale sociale donato nel 1954 dall’ingegner Ugo Piaggio in modo redditizio – ha concluso il presidente della Fondazione Estelio Carpano – Moltissime sono le richieste che arrivano, tutte sono sempre vagliate con grande attenzione e destinate a enti che possono utilizzarle nel modo migliore. Negli anni ricordare queste figure antiche che hanno rappresentato moltissimo per la nostra regione e per l’Italia intera è un grande vanto”.