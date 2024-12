Fincantieri Sestri Ponente, Fiom Cgil: “Nasce il coordinamento degli appalti”

Genova. Ieri, 11 dicembre si è svolta, alla presenza del segretario nazionale Fiom Samuele Lodi, una riunione dei delegati rsu Fiom di Fincantieri di Sestri Ponente, con i delegati rsu Fiom eletti nelle aziende in appalto che operano all’interno dello stabilimento.

“La riunione ha voluto rappresentare la complessità del mondo degli appalti, l’importanza all’interno del processo produttivo e far emergere le problematiche particolarmente sentite tra i lavoratori degli appalti – si legge nella nota stampa diffusa questa mattina – Risalta in particolare la necessità di avere garanzie sulla continuità lavorativa, che deve essere automatica nei casi di cambio di appalto. Questo aspetto era già stato tradotto all’interno del protocollo sugli appalti Fincantieri, con la possibilità di avviare sperimentalmente un bacino di manodopera che intervenisse appunto in questi determinati momenti. Ma, di fatto, questa sperimentazione non è mai stata avviata”

“Propio perché il tema è centrale, anche all’interno della piattaforma del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici è prevista la richiesta di estendere nel settore privato la clausola di salvaguardia occupazionale, già operante negli appalti pubblici – continua la nota – Crediamo fermamente che in quest’ottica occorra intervenire per dare stabilità al mondo del lavoro e migliorare la sicurezza sul lavoro in un momento storico in cui tutti (Confindustria compresa) evidenziano la difficoltà di reperire manodopera qualificata”

L’incontro si è concluso con la formale nascita del Coordinamento degli appalti Fincantieri dello stabilimento di Sestri Ponente, che vedrà un regolare momento mensile di incontro e di confronto tra i delegati Fiom.