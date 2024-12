Festività al Galata Museo del Mare: fino al 19 gennaio 2024 visibile la mostra “L’acqua e le sue forme”

Genova. Proseguono fino al 4 gennaio 2024 gli appuntamenti per bambini e adulti al Galata Museo del mare, dove per queste festività natalizie, il museo propone una serie di laboratori, visite guidate e attività rivolte a bambini, adulti e famiglie. Fino al 19 gennaio 2025, aperta anche la mostra “L’acqua e le sue forme” che sarà visitabile, con il biglietto d’ingresso al museo. Il pubblico potrà inoltre recarsi al Galata Museo del Mare usufruendo del nuovo servizio di navetta gratuito, attivo in alcune date chiave di dicembre, che da Caricamento effettuerà soste in tutti i Musei del Mu.MA, ovvero Galata, MEI e Lanterna. Una partnership tra assessorato al Turismo del Comune di Genova, che ha finanziato l’iniziativa, e Mu.MA che permette di valorizzare e far conoscere ulteriormente il patrimonio dei Musei del Mare della città. Le date a dicembre in cui il servizio sarà attivo sono: venerdì, sabato e domenica 13, 14,15 e 20, 21, 22; da giovedì 26 a domenica 29 e martedì 31 dicembre. Il percorso sarà circolare. Quattro le partenze da Caricamento a partire dalle 9.30 e ogni due ore. Gli orari e le fermate nel dettaglio disponibili sul sito www.galatamuseodelmare.it

Si ricorda che fino al 6 gennaio 2025 il Galata Museo del Mare seguirà i seguenti orari: lunedì – venerdì ore 10.00 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.00); sabato, domenica e festivi ore 10.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00); il 25 dicembre e 1° gennaio il Museo sarà aperto dalle ore 14.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00); lunedì 06 gennaio ore 10.00 – 19.00.

Ad arricchire il percorso espositivo – oltre alla galea genovese, al brigantino Anna, alla sezione immersiva del MeM Memorie e Migrazioni, alla sezione dedicata al naufragio dell’Andrea Doria e al simulatore di realtà virtuale che permette di rivivere le attività del Porto di Genova – da oggi 12 dicembre a domenica 19 gennaio 2025 vi sarà anche la mostra “L’acqua e le sue forme” curata dal Circolo Fotografico Unitre Genova, allestita nella Saletta dell’Arte, al primo piano, dove sarà visitabile con il biglietto d’ingresso al museo.

Di seguito il calendario delle attività previste a cura dei Servizi Educativi del Museo:

15, 22, 29 dicembre e 4 gennaio, ore 11 – “The Sailor’s Chest” (La cassa del marinaio) – laboratorio e visita per famiglie con bambini dai 4 anni in su.

Nella cassa del marinaio si trova di tutto: timone, ancora, stoccafisso, strumenti astronomici, diario di bordo. Esplorando il brigantino Anna, tra giochi tattili, sensoriali, di memoria e riconoscimento, i bambini potranno giocare con i suoi diversi ambienti e strumenti, imparando a riconoscere gli oggetti usando solo le mani, a collocarli negli ambienti giusti e ad accoppiarli tra loro.

· 27 dicembre e 3 gennaio, ore 11:00 – “Noci a Vela: Piccole imbarcazioni, grandi avventure!” – laboratorio per famiglie con bambini dai 7 anni in su.

Laboratorio di modellismo in cui, utilizzando materiale povero e di recupero, i bambini e gli adulti costruiranno una speciale pallina per l’albero di Natale con all’interno una nave in miniatura. Collegata all’attività una breve visita in museo per osservare modelli, dipinti e navi in scala 1:1

· 27 dicembre e 3 gennaio, ore 15:00 – “Regge galleggianti” – visita guidata consigliata per adulti.

Percorso alla scoperta di una tematica poco nota: l’utilizzo simbolico di quelle che la storiografia ha definito “Regge galleggianti”, le lussuose navi dei nobili riccamente decorate, talmente tanto, da divenire talvolta poco sicure. Osservando i dettagli artistici di dipinti, fregi e sculture il pubblico analizzerà i segni del potere rappresentati sulle navi.

· 14, 21 e 28 dicembre, ore 11 – “Navigare nell’arte” – visita e giochi artistici per famiglie con bambini dai 4 anni

Giochi, scoperte e divertimento al quarto piano del museo dove, osservando i dipinti della quadreria, matita alla mano, famiglie e bambini potranno esplorare l’arte in modo creativo e interattivo.