Genova. Si avvicina il Natale e il Centro del Riuso Surpluse si prepara a festeggiarlo con eventi all’insegna della sostenibilità e del riuso! Mercoledì 18 dicembre, dalle 17:00 alle 19:00, si svolgerà la Festa di Natale del Riuso e della Grande RAEEccolta, un’iniziativa promossa da Assoutenti Liguria, l’attuale gestore del Centro, in collaborazione con Amiu Genova.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità riguardo alla raccolta e al corretto smaltimento dei RAAE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), contribuendo così alla salvaguardia delle nostre risorse naturali e alla promozione di un’economia circolare.

Durante la festa, tutti i cittadini sono invitati a portare oggetti RAAE non più utilizzati, dai vecchi elettrodomestici ai gadget elettronici obsoleti. In cambio del conferimento, verrà rilasciato un delizioso pandolce artigianale tradizionale genovese da 500g, un dolce simbolo delle festività che rappresenta l’unione e la condivisione.

La serata sarà l’occasione per dare nuova vita a materiali altrimenti destinati a diventare rifiuti e per festeggiare insieme in un’atmosfera in cui sostenibilità e comunità si intrecciano. A coronamento della giornata, al termine dell’evento sarà offerto un dolce rinfresco in cui brindare a un Natale carico di iniziative green.