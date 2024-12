Condannato per abusi sessuali su una studentessa, ex professore di liceo finisce in carcere

Genova. È stato trasferito nel carcere di Pontedecimo per scontare la pena a 11 anni di reclusione l’ex professore di filosofia condannato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una studentessa all’epoca dei fatti minorenni.

L’uomo, oggi 55 anni, era stato condannato a 12 anni di reclusione in primo grado e a 11 anni e tre mesi in appello. Era stato denunciato dalla madre di una delle due ragazze nel 2021, e il lavoro degli inquirenti aveva portato alla luce una storia di violenze iniziata nel 2017 in un liceo del ponente genovese.

Stando a quanto ricostruito le ragazze, entrambe con fragilità emotive, avevano conosciuto il docente allo sportello psicologico della scuola. Secondo l’accusa, il professore aveva avuto rapporti con le due adolescenti dopo averle fatte bere e avere offerto loro droghe leggere.

In appello è stato condannato per abusi su una sola delle due studentesse, mentre è stato assolto dalle accuse relative alla seconda per mancanza di querela. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito l’ordine di carcerazione e il 55enne, ai domiciliari, è stato portato a Pontedecimo.