Ex latteria occupata, gli antagonisti contro il pm: “Racconta la favola della difesa del decoro per soffocare il dissenso”

Genova. Dopo il sequestro di ieri gli antagonisti dell’ex latteria occupata di Stradone Sant’Agostino attaccano il pm che ha chiesto il sequestro e annunciano due momenti di mobilitazione per giovedì e venerdì pomeriggio.

Il sequestro dei locali è stato notificato a tre persone che sono state denunciate per occupazione abusiva.

“Ex Latteria, come altri, è un posto che si è sempre messo di traverso alle logiche sfruttatrici e repressive dello Stato in guerra. Un luogo di aggregazione, attraversato da tante ragazze e ragazzi” si legge nel comunicato diffuso sui social. “Dopo gli arresti del 4 maggio, il Pm vuole ancora raccontare la favola della difesa del decoro, ovvero quella quotidianità normalizzata, razzista e alienante a discapito della libertà di ogni individuo” scrivono, ma “questo ennesimo tentativo di soffocare la rabbia e il dissenso non funzionerà” aggiungono. Il comunicato si conclude lanciando due momenti di mobilitazione per giovedì 5 dicembre dalle 18:30 in Stradone Sant’Agostino, e venerdì 6 alle 17 in Piazza San Donato.

Le indagini che hanno portato al sequestro eseguito ieri sono partite dopo gli arresti del 4 maggio. I carabinieri hanno appurato che l’immobile di proprietà dell’Università di Genova era occupato dal 2011 e grazie alle telecamere hanno denunciato i tre giovani che avevano le chiavi dei locali.